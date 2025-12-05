FCS reist am Sonntag nach Mannheim

Der 1. FC Saarbrücken will am Sonntag den ersten Sieg unter Neu-Trainer Jürgen Luginger erreichen. Das Spiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion (Theodor-Heuss-Anlage) beginnt um 13.30 Uhr.
Der 1. FC Saarbrücken tritt am Sonntag um 13.30 Uhr beim SV Waldhof Mannheim an. Nach den jüngsten Rückschlägen fordert Cheftrainer Jürgen Luginger eine Reaktion seiner Mannschaft.
„Die Niederlage gegen Essen hat sehr wehgetan, aber wir müssen die richtigen Lehren ziehen. Wir haben auch vieles gut gemacht. Jetzt müssen wir Ergebnisse liefern“, sagte Luginger während der Pressekonferenz vor dem Spiel und hob die positiven Aspekte der Heimniederlage gegen RW Essen hervor: „Es ist der Startpunkt, auf dem wir aufbauen müssen. Wir dürfen keinen Schritt weniger machen. Mannheim ist ein starker Gegner, hat sehr schnelle Leute und vor eigener Kulisse sehr stark.“
Personell bleibt die Situation nahezu unverändert. Abgesehen von den Langzeitverletzten ist noch der Einsatz von Innenverteidiger Sven Sonnenberg fraglich.
Rund 3.400 FCS-Fans werden den Weg ins Carl-Benz-Stadion antreten und die Mannschaft am 17. Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 lautstark unterstützen: „Wegen solcher Kulissen spielt man Fußball, da muss man niemanden mehr motivieren“, sagte Ex-Kapitän Manuel Zeitz. Der Routinier warnte aber auch: „Wir müssen langsam aufpassen, nicht ganz unten reinzurutschen. Es geht darum, Spiele zu gewinnen. Wir waren in der Vergangenheit nahe am Aufstieg dran, jetzt erleben wir die andere Seite.“
Die Brisanz der Begegnung steht für den Saarbrücker Mittelfeldmann außer Frage: „Die Vorfreude auf das Derby ist dennoch riesengroß.“