FCS reist am Sonntag nach Mannheim

Der 1. FC Saarbrücken will am Sonntag den ersten Sieg unter Neu-Trainer Jürgen Luginger erreichen. Das Spiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion (Theodor-Heuss-Anlage) beginnt um 13.30 Uhr.

Der 1. FC Saarbrücken tritt am Sonntag um 13.30 Uhr beim SV Waldhof Mannheim an. Nach den jüngsten Rückschlägen fordert Cheftrainer Jürgen Luginger eine Reaktion seiner Mannschaft.

„Die Niederlage gegen Essen hat sehr wehgetan, aber wir müssen die richtigen Lehren ziehen. Wir haben auch vieles gut gemacht. Jetzt müssen wir Ergebnisse liefern“, sagte Luginger während der Pressekonferenz vor dem Spiel und hob die positiven Aspekte der Heimniederlage gegen RW Essen hervor: „Es ist der Startpunkt, auf dem wir aufbauen müssen. Wir dürfen keinen Schritt weniger machen. Mannheim ist ein starker Gegner, hat sehr schnelle Leute und vor eigener Kulisse sehr stark.“