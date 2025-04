FCS muss sich mit Remis begnügen

Der 1. FC Saarbrücken hat sich mit einem Remis vom SV Wehen Wiesbaden getrennt. Die Gastgeber gingen im ersten Durchgang durch Taffertshofer in Führung. Krüger glich in der 58. Minute zum 1:1-Endstand aus.

Cheftrainer Rüdiger Ziehl vom 1.FC Saarbrücken nahm gegenüber dem Erfolg gegen Aue zwei Wechsel vor. Sonnenberg kehrte nach Gelbsperre für Thoelke in die Dreierkette zurück. Zudem ersetzte Multhaup Fahrner auf der rechten Bahn.

Bei den Gastgebern gab es vier Änderungen. Tarik Gözusirin erhielt in Bielefeld eine Rote Karte, Thjimen Goppel und Nikolas Agrafiotis setzten wegen der fünften Gelben Karte aus und Grestis Komouzoglou sass zunächst auf der Bank.

Die Gastgeber versuchten den FCS hoch anzulaufen und hatten die erste Strafraumszene. Nachhaltige Gefahr entstand aber nicht. Dafür übernahm die Ziehl-Elf immer mehr das Kommando. Zunächst fehlte trotz sehr aussichtsreicher Situation noch die Präzision beim letzten Pass. Das änderte sich in Minute 23. Sontheimer eroberte die Kugel und brachte damit Civeja ins Spiel. Der gab mit dem zweiten Kontakt zu Krüger. Im Sechzehner visierte Krüger das lange Eck an. Doch Keeper Strtizel packte ein ganz starke Parade aus.

Die Blau-Schwarzen blieben am Drücker, vorerst jedoch ohne weiteren Abschluss. Plötzlich dann eine dicke Chance für Wiesbaden. Mockenhaupts robuster Einsatz gegen Rizzuto wurde nicht geahndet. Daher ergab sich einiges an Raum. Menzel packte letztlich sich gegen Johansson zu (32.). Nur eine Minute später wurde es wieder vor Stritzel gefährlich. Krüger gab nach innen, Civejas Schuss blieb in der Abwehr hängen.

Wehen hatte jetzt aber auch Gefallen an der Offensive gefunden. Ein langer Abschlag von Stritzel nach einer Ecke überraschte die FCS-Defensive. Menzel war aber hellwach und kam gerade so vor Bätzner an den Ball (36.). Kurz danach schlug es aber ein. Flotho legte aus dem Sechzehner auf Taffertshofer zurück. Der schloss aus 17 Metern präzise ins linke Eck ab und besorgte die Führung (38.).

Dabei blieb es bis zum Pausenpfiff. Rein in den zweiten Durchgang ging es mit einer Möglichkeit für Kaya. Menzel war zur Stelle (46.). Auf der Gegenseite grätschte Brünker nur Zentimeter an einer scharfen Hereingabe von Rabihic vorbei (48.).

Etwas mehr Esprit schien vorerst auf Wiesbadener Seite. Kaya netzte sogar ein, stand jedoch zum Glück knapp im Abseits. Als Spiegelbild der ersten Hälfte traf dann der FCS. Sontheimer mit einem klasse Ball in die Tiefe auf Multhaup. Der flankte perfekt nach innen und Krüger köpfte zum 1:1 ein (58.).

Zur 66. Minute folgten die ersten Wechsel. Rizzuto musste angeschlagen runter, Fahrner ersetzte ihn. Zudem gingen Krüger und Brünker. Für sie kamen Feiertag und Krahn.

Die nächste Möglichkeit gehörte Wiesbaden. Flotho stand in der Mitte blank. Menzel parierte (70.). In der 73. Minute vergab Feiertag dann auf der anderen Seite. Civeja steckte in die Tiefe auf Multhaup. Der nach dem starken Laufweg eine ebenso starke Vorlage für Feiertag lieferte. Stritzel erneut mit einer überragenden Parade.

Zur Schlussviertelstunde zog Ziehl zwei weitere Jokeroptionen. Vasiliadis und Stehle ersetzten Civeja und Rabihic. Stehle verletzte sich jedoch rund zehn Minuten später und die Blau-Schwarzen mussten die Partie in Unterzahl beenden.

Der FCS versuchte weiter anzuschieben, sollte aber nicht mehr entscheidend durchkommen. So stand ein leistungsgerechte Remis.

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl sagte nach dem Spiel: "Ich glaube man hat jedem von uns die Enttäuschung angesehen nach dem Spiel. Wir haber zehn Mi uten gebraucht, um auf die Wiesbadener Systemumstellung zu reagieren. Dann wurden wir besser, haben das Spiel kontrolliert und kamen zu Chancen. Wir wissen noch nicht, für was das Remis gut ist. Wir hatten im zweiten Durchgang ausgleichen können, wir wollten da mehr Tiefe ins Spiel bringen uns haben entsprechend gewechselt. Trotzdem kam Wiesbaden zu Chancen. Wir haben deshalb den Sieg nicht verdient. SimonbStehle hatte Schmerzen, Calogero Rizzuto Wadenprobleme, wir hoffen, dass beide gegen Dresden wieder dabei sind. Zeitz fehlte, weil ihm ein Stück vom Zahn abgebrochen war.

Nils Döring vom SV Wehen meinte: "Es war für neutrale Zus hauer eine gute Partie mit vielen Chancmen auf beiden Seiten. Es gab viel Kampf. Wir haben sie anfangs überrascht, aber das haben sie schnell gemerkt. Wir haben dann noch mal umgestellt. Wir hatten eine verdiente Pausenführung und noch eine gute Chance durch Kaya. Es war lobenswert, wie mein Team die Umstellung seit Mittwoch umgesetzt hat. Es war heute ein Remis gegen einen guten Gegner".

Für den FCS geht es am Ostersonntag um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden weiter. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am Tag zuvor um 14 Uhr das Schlusslicht SpVgg. Unterhaching.