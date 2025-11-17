Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am vergangenen Sonntag gewann die Spvgg. Quierschied in Saarbrücken gegen die Zweite des FCS mit 1:0. Jetzt ist die Drittligamannschaft im Pokal der Gegner – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&
FCS muss nach Quierschied
Achtelfinale des Sparkassenpokals ausgelost
Am Montagabend wurde das Achtelfinale des Sparkassenpokals in der Geschäftsstelle des saarländischen Fußballverbandes ausgelost.
Das große Los ging diesmal an den Saarlandligisten aus Quierschied, der Anfang März den 1. FC Saarbrücken empfängt.