FCS muss nach Quierschied Achtelfinale des Sparkassenpokals ausgelost

Am Montagabend wurde das Achtelfinale des Sparkassenpokals in der Geschäftsstelle des saarländischen Fußballverbandes ausgelost.

Das große Los ging diesmal an den Saarlandligisten aus Quierschied, der Anfang März den 1. FC Saarbrücken empfängt.