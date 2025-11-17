 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Am vergangenen Sonntag gewann die Spvgg. Quierschied in Saarbrücken gegen die Zweite des FCS mit 1:0. Jetzt ist die Drittligamannschaft im Pokal der Gegner – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

FCS muss nach Quierschied

Achtelfinale des Sparkassenpokals ausgelost

Am Montagabend wurde das Achtelfinale des Sparkassenpokals in der Geschäftsstelle des saarländischen Fußballverbandes ausgelost.

Das große Los ging diesmal an den Saarlandligisten aus Quierschied, der Anfang März den 1. FC Saarbrücken empfängt.

17.11.2025, 17:22 Uhr
Georg MüllerAutor