FCS macht im Südwest-Derby Klassenerhalt fix

Kai Brünker bejubelt seinen Führungstreffer gegen Waldhof Mannheim – Foto: Sportfotografie Rostam

Der 1. FC Saarbrücken hat alle möglichen Restzweifel am Klassenerhalt beseitigt. Im Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim siegte der FCS mit 2:0 (1:0) und kann damit fix mit einem weiteren Jahr in der 3. Liga planen.

Bei den Waldhöfern gab es nach dem 2:2 gegen Schweinfurt 05 zwei Änderungen in der Startformation. Julian Rieckmann saß auf der Bank, Vincent Thill war nicht im Spieltags-Kader. Dafür starteten. Felix Lohkemper und Olewaseun God Power Osaro Ogbemudia.

Cheftrainer Argirios Giannikis vom 1. FC Saarbrücken änderte seine Startelf nach dem Sieg in Essen auf einer Position. Wilhelm stand angeschlagen nicht zur Verfügung und wurde durch Bormuth ersetzt, der sich neben Bichsel in der Innenverteidigung einsortierte.

Giannikis musste dann schon sehr früh reagieren. Bretschneider zog sich eine muskuläre Verletzung zu und konnte nicht weitermachen. Nach kurzer Unterzahlphase wurde Rizzuto eingewechselt und übernahm die linke Bahn (19.). Rizzuto sorgte gleich mit dafür, dass der FCS Mannheim unter Druck setzte.

Dem ausverkauften Ludwigspark zeigten sich zwei sehr aufmerksame Defensivreihen, wodurch Chancen Mangelware blieben. Nach einem Doppelpass von Bretschneider mit Sontheimer wurde es erstmals gefährlich. Bretschneider gab von der Grundlinie flach nach innen. Civeja wurde noch gerade so von Thalhammer gestört (5.). Auch auf der Gegenseite war noch kein Eingreifen von Menzel erforderlich. Lohkemper verzog bei der ersten Gelegenheit nach feiner Vorarbeit von Abifade und Boyd deutlich (15.).

In der 23. Minute resultierte daraus die in dieser Phase dann auch verdiente Führung der Blau-Schwarzen. Bormuth eröffnete stark auf Civeja, der sich vor dem Sechzehner perfekt in den freien Raum bewegt hatte. Civeja legte zu Brünker ab und der schob an Keeper Nijhuis vorbei zum 1:0 ein.

Danach ergaben sich weiter wenig Möglichkeiten. Die beste Chance hatte der FCS. Multhaup setzte sich im Mittelfeld etwas glücklich durch und steckte weiter zu Brünker. Der nahm die Kugel nicht perfekt mit und verpasste dadurch eine bessere Abschlussposition. Sein Schuss geriet letztlich zu zentral (28.). Sekunden später hatte auch Mannheim noch eine Chance durch Lohkemper, der über den Kasten köpfte (29.). Und schließlich versuchte sich noch Pick aus 17 Metern, doch erneut stand Nijhuis im Weg (38.).

Im zweiten Durchgang bot sich Mannheim die erste Möglichkeit. Michel nahm eine Flanke von der rechten Seite per Kopf ab. Menzel packte sicher zu (51.).

Dann eine etwas undurchsichtige Situation, die einen Elfmeter für den FCS brachte. Eine geblockte Hereingabe flog hoch in den Sechzehner. Ogbemudia breitete beide Arme sehr weit aus, um Nijhuis die Aufnahme des Balles zu erleichtern. Brünker lief in den Arm des Mannheimer Innenverteidigers und Schiedsrichter Benen entschied aufgrund der unnatürlichen Körperhaltung auf Strafstoß. Pick nahm sich der Sache an und verwandelte souverän zum 2:0 (55.).

Es war bereits die Vorentscheidung. Mannheim fand nach Vorne kein Mittel, um die Defensive des FCS ernsthaft in Gefahr zu bringen und Giannikis-Elf arbeitete weiterhin ganz stark gegen den Ball und kam zu vielen guten Ballgewinnen. Brünker eroberte beispielsweise den Ball robust und marschierte Richtung Tor. Aus etwas spitzem Winkel folgte der Abschluss aufs kurze Eck. Nijhuis parierte zur Ecke (69.).

Zur 73. Minute brachte Giannikis gleich drei frische Kräfte. Elongo-Yombo, Naifi und Sonnenberg kamen für Brünker, Multhaup und Vasiliadis. Etwas später folgte der finale Wechsel. Krahn ersetzte Civeja (83.).

Fast wäre umgehend das dritte Tor gefolgt. Elongo-Yombo zog von der linken Seite nach innen. Sein Schuss wurde abgefälscht, Nijhuis schien bereits geschlagen, riss aber noch den Fuß hoch und parierte zur Ecke (85.). Die brachte gleich die nächste Chance. Naifi stand sehr frei, brachte aber nicht genug Druck hinter den Kopfball und Nijhuis packte zu (86.). Es folgten noch Abschlüsse durch Krahn (90.), Elongo-Yombo (90.) und Sontheimer (90.).

Gäste-Trainer Luc Holtz sagte nach dem Spiel: Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten gute Abläufe, sind ins letzte Drittel gekommen. Es hat etwas der Punch gefehlt. Wenn wir Tormöglichkeiten hatten, waren wir nicht klar im Schuss. Dann hatten wir vor dem ersten Gegentor etwas Sand im Getriebe, dann haben wir uns in der Pause etwas vorgenommen, weil wir glaubten, es noch drehen zu können. Da waren wir auch gut drin. Ich hab mir die Elfer-Szene drei Mal angesehen und bin immer noch sprachlos, ie man so was pfeifen kann. Das hat uns den Stecker gezogen, das hat es mit entschieden. Die letzten Minuten hätten sie erhöhen können. Wir sind enttäuscht und fühlen uns etwas benachteiligt.

FCS-Trainer Argirios Giannikis sagte nach dem Spiel: "Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Wir hatten am Sonntag ein wichtiges Spiel in Essen, dann am Mittwoch ein Pokalspiel. und nun Liga, umso mehr freue ich mich über das tolle spiel. Wir hatten wieder eine tolle Stimmung und freuen uns auch, den Fans etwas geben zu können. Wir waren dann immer besser im Spiel, konnten uns auch nach vorne bewegen. Wir hätten noch vor der Pause das zweite Tor machen können. Dann mit den Positionswechseln bei Mannheim hatten wir zunächst Probleme, haben aber reagiert. Man kann froh und stolz sein. Wir können gewinnen, wir können Auswärtssieg, wir können Derbysiege.

Der dritte Treffer wollte aber nicht mehr glücken. Trotzdem fuhr der FCS einen verdienten Sieg nach einer guten Vorstellung ein, der nicht nur den sicheren Klassenerhalt bedeutete, sondern vorerst auch den Sprung auf Rang 13. Der FC Ingolstadt kann den FCS mit einem Remis im Heimspiel gegen den Absteiger FC Erzgebirge Aue aber nochmal auf Rang 14 verdrängen. Für den FCS geht es am übernächsten Sonntag (10.05.) um 19.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II weiter. Das Spiel im Sinsheimer Stadtteil wird im Dietmar-Hopp-Stadion am Peter-Hofmann-Weg ausgetragen.

Der Waldhof ist nach der Niederlage in Saarbrücken Zwölfter und empfängt am kommenden Samstag um 16.30 Uhr den SSV Jahn Regensburg im Carl-Benz-Stadion an der Theodor-Heuss-Anlage.