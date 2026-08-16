FCS lässt gegen Weißenburg nichts anbrennen

Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative, auch wenn in der ersten Halbzeit noch nicht alles nach Wunsch lief. Hinten standen sie stabil, im Angriff fehlte es zunächst an der Genauigkeit sowie Durchschlagskraft. Nach einigen Fehlversuchen klappte es dann aber in der 23. Minute doch und Henri Klinger verwandelte ein Zuspiel von Rafael Schmidle zur Sonthofer Führung.

Der 1.FC Sonthofen ließ gegen den TSV 1860 Weißenburg nichts anbrennen und hatte beim klaren 4:0 (1:0) Erfolg jederzeit alles im Griff. Das Schlusslicht war mit diesem Resultat noch gut bedient. Henri Klinger und Mohammad Walizada steuerten jeweils einen Doppelpack bei.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drehte der FCS dann mächtig auf. Den Knaller von Walizada konnte Gäste-Keeper Maximilian Laub noch parieren, gegen Klinger, der auf 2:0 stellte, hatte er aber das Nachsehen. Fünf Minuten später hebelten Armin Bechter und Sebastian Streit mit einem Doppelpass die Gästeabwehr aus und Walizada vollendete das Zuspiel zum 3:0. Damit war die Entscheidung früh gefallen. In der Folge kamen die Oberallgäuer zu weiteren Großchancen. Sie trafen aber nur noch einmal (65.) als Bechter Walizada einsetzte, der den Ball mit der Brust annahm und Volley auf 4:0 stellte.

Sonthofens Trainer Oleg Weber fand, dass vor allem die zweite Halbzeit sehr ordentlich war. Auf der könne man aufbauen. Im Großen und Ganzen sei es überaus wichtig gewesen, dass zu Null gespielt wurde, der Knoten geplatzt sei, sein Team vier Tore geschossen habe und damit die Partie deutlich gewonnen wurde. „Im nächsten Spiel gegen Aindling gilt es nun diese Leistung zu bestätigen“, fordert Weber.