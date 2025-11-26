FCS kann gegen Weida nicht gewinnen

Nach vier Minuten wurden diese Hoffnungen zunächst aber erst einmal gedämpft. Ein Angriff über die linke Seite, wobei der Gästestürmer klar im Abseits stand was der Schiri Assistent völlig übersah,führte zu einer Ecke. Diese führte dann zum Treffer der Gäste durch Fuchs per Kopf. Das der Ball aber über der Linie war, sah aber dann der Assistent besser und sein schwacher Partner mit der Pfeife zeigt zur Mitte. Die Gastgeber waren aber nicht geschockt und spielten weiter nach vorn, aber ohne etwas in der Gefahrenzone der Gäste zu erreichen. Die Gäste setzten aber immer wieder Konter und in der 26. Minute nutzte Graham einen dieser zum zweiten Treffer. Die Gastgeber bemühten sich aber weiter wurde dann in der Nachspielzeit durch ein Eigentor der Gäste zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit belohnt. Dieser Treffer machte den Gastgebern wieder Hoffnung auf mehr im zweiten Spielabschnitt.

Die Einheimischen wollten dann auch mehr und dominierten auch in dieser Phase. Dabei wurde die Abwehrarbeit aber vernachlässigt und die cleveren Gäste bedankten sich durch den völlig freistehenden Lehmann mit dem dritten Treffer. Kurze Zeit später zeigte der schwache Schiri Tom Henniger die Ampelkarte, sodaß die Gastgeber die letzten zwanzig Minuten in Unterzahl auskommen mußten. Der Knackpunkt des Spieles war wohl aber das der Schiri den Gastgebern in dieser Phase einen astreinen Foulelfmeter versagte und im Gegenzug bei einem Angriff der Gäste auf den Punkt zeigte. Diesen Strafstoß verwandelte Peuker sicher zum 4:1 und damit waren für die entmutigten Gastgeber die Messen gelesen. Die Gäste bestraften jetzt die Gastgeber mit einem weiteren Treffer wiederum durch Peuker, der danach noch einen Foulstrafstoß vergab.

Fazit: Am Ende eine bittere Niederlage für die Gastgeber, die sich von dieser Begegnung mehr versprochen hatten, die aber durch Mithilfe eines überforderten Schiri, aber auch durch eigene Fehler am Ende den cleveren Gästen einen klaren Sieg einbrachten. Die FC-Akteure sollten versuchen diese Niederlage schnellstens aus dem Kopf zu bekommen und versuchen am kommenden Wochenende in Nordhausen wieder alles besser zu machen.