FCS kann gegen Weida nicht gewinnen

In den bisherigen sechs Spielen erreichten die Gastgeber, das war im Aufstiegsjahr, lediglich zwei Unentschieden. Die beiden letzten Spiele, die in der Mannschaft einen klaren Leistungsanstieg erkennen ließen, machten den Gastgebern Hoffnung auf mehr und vielleicht auch auf einen Dreier auf heimischen Kunstrasen.
BERICHT des FC Saalfeld
Die Einheimischen wollten dann auch mehr und dominierten auch in dieser Phase. Dabei wurde die Abwehrarbeit aber vernachlässigt und die cleveren Gäste bedankten sich durch den völlig freistehenden Lehmann mit dem dritten Treffer. Kurze Zeit später zeigte der schwache Schiri Tom Henniger die Ampelkarte, sodaß die Gastgeber die letzten zwanzig Minuten in Unterzahl auskommen mußten. Der Knackpunkt des Spieles war wohl aber das der Schiri den Gastgebern in dieser Phase einen astreinen Foulelfmeter versagte und im Gegenzug bei einem Angriff der Gäste auf den Punkt zeigte. Diesen Strafstoß verwandelte Peuker sicher zum 4:1 und damit waren für die entmutigten Gastgeber die Messen gelesen. Die Gäste bestraften jetzt die Gastgeber mit einem weiteren Treffer wiederum durch Peuker, der danach noch einen Foulstrafstoß vergab.
Fazit: Am Ende eine bittere Niederlage für die Gastgeber, die sich von dieser Begegnung mehr versprochen hatten, die aber durch Mithilfe eines überforderten Schiri, aber auch durch eigene Fehler am Ende den cleveren Gästen einen klaren Sieg einbrachten. Die FC-Akteure sollten versuchen diese Niederlage schnellstens aus dem Kopf zu bekommen und versuchen am kommenden Wochenende in Nordhausen wieder alles besser zu machen.