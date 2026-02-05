FCS-Juniorinnen unterliegen Riegelsberger Frauen

Aller anfang ist schwer. Erstmals trat der 1. FC Saarbrücken mit einem A-Juniorinnenteam zu einem Testspiel an. Als Gast der Frauen-Mannschaft des 1. FC Riegelsberg gab es eine 2:4 (0:1)-Niederlage. Aajayah Smith brachte ihr Team mit einem direkt verwandelten Freistoß zur Pausenführung. Im zweiten Durchgang traf noch Melissa Nica für die Gäste aus Malstatt. "Wir hatten sehr viele ausfälle heute. Hafida Younis, Lara Recktenwald, Katharina Hübschen, Ida Schneider, Shannon Huwer, Amy Peter und Spielführerin Milla Legrum fehlten. Dafür war es super gutes Spiel von uns gegen ein robust auftretendes Frauen-Regionalligateam. Den ersten Gegentreffer kassierten wir, nachdem unsere Torfrau einen Ball nach vorne in die Füße der Gegenspielerin abwehrte. Danach schossen sie noch einen Freistoß an die Latte. Nach 35 Minuten wurden wir mutiger, und haben sie höher gepresst. Kurz nach der Pause fiel das 2:0. Durch einen tollen Freistoß kamen wir zum Anschlusstreffer. Ein Strafstoß brachte das 3:1 und kurz danach führte Riegelsberg sogar mit 4:1. In den letzten Minuten trafen wir noch den Pfosten und konnten auf 2:4 verkürzen", sagte Trainer Tobias Grimm nach dem Spiel. Am kommenden Mittwoch, 11. Februar, empfängt das FCS-A-Juniorinnenteam den 1. FC Kaiserslautern um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Saarbrücker Stadtteil Eschringen (Andreas-Kremp-Str).