FCS holt dritten Sieg im dritten Spiel

"Wir müssen ja bis zu unserem Nachholspiel gegen Riegelsberg den Führenden hinterherlaufen, das belastet uns aber nicht, weil wir sowoeso jedes Spiel gewinnen wollen", sagt FCS-Trainer Taifour Diane zur weiter ungewöhnlichen Tabellensituation, die sein Team auch nach dem 3:0 (1:0_Auswärtserfolg bei Spitzenreiter SC 13 Bad Neuenahr als Tabellendritter ausweist. Dabei zeigte das Malstatter Frauen-Team an der Ahr eine gute Leistung, führte zur Pause durch einen Treffer von Lea Körner aus der 12. Minute bereits mit 1:0. Nach dem Wechsel traf zwar nur noch Lara Martin für die Gäste (74. und 89.), das reichte aber für den sicheren Sieg gegen die weiterhin ganz vorne platzierten Rheinländerinnen. "Wir hatten Nora Clausen im Tor, weil sonst kein anderer Torwart zur Verfügung stand, sie hat ihre Sache aber ausgezeichnet gemacht und keinen Gegentreffer kassiert", freute sich der Trainer. Das Saarbrücker Team ist Dritter, wenn das ausgefallene Spiel gegen Siegelbach mit drei Punkten für den FCS gewertet wird, wären die Saarbrückerinnen punktgleich mit dem Spitzenreiter SC 13 Bad Neuenahr.