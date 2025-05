FCS geht mit großer Vorfreude ins Relegations-Hinspiel 

Personell kann der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend im ersten von zwei Relegationsspielen gegen Eintracht Braunschweig (20.30 Uhr, Ludwigspark-Stadion, Camphauser Str.) nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Richard Neudecker, Jacopo Sardo und Simon Stehle sowie den erkrankten Chafik Gourichy stehen alle Akteure zur Verfügung. Auch Torwart und Vizekapitän Phillip Menzel konnte unter der Woche ohne Probleme trainieren.

„Wir haben die Qual der Wahl – das ist in solchen Spielen ein Vorteil. Wir werden die restlichen

Einheiten abwarten und dann die entsprechenden Entscheidungen treffen“, sagte Trainer Alois

Schwartz. Von Nervosität ist bei ihm nichts zu spüren. „Wir empfinden große Vorfreude. Wir

haben uns für eine kleine Aufholjagd belohnt. Der Gegner spielt in der Zweiten Liga, verfügt daher über Qualität. Wir wissen aber, was zu tun ist“, kündigte Schwartz an.

Wichtig sei, dass der Funke vom Rasen auf die Ränge überspringe: „Wir müssen wieder ein

Gemeinschaftsgefühl schaffen. Die Fans haben uns fantastisch unterstützt. So konnten wir die

Partie gegen Dortmund drehen. Aber sie haben auch gespürt, dass die Mannschaft unbedingt

wollte. Es kann in diesen Spielen Rückschläge geben – dann brauchen wir die Fans.“ Der Gegner aus Niedersachsen hat nach der 1:4-Niederlage gegen Nürnberg kurzfristig mit einem

Trainerwechsel reagiert. „Das wird sicher Veränderungen mit sich bringen. Aber das ist uns egal.

Wir schauen auf uns“, sagte Schwartz.