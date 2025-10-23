FCS-Frauen wollen neue Serie weiter fortsetzen

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken sind in der Regionalliga Südwest weiter ungeschlagen. Nach dem Remis bei der SV Elversberg will das Team von Trainer Taifour Diane eine neue Siegesserie starten, was mit dem Erfolg gegen die Zweite der SG Andernach 99 schon einen guten Anfang nahm. Nun geht es nach Schweich, wo am Sonntag (15 Uhr) TuS Issel der Gegner ist.

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken führen die Tabelle der Regionalliga Südwest derzeit mit vier Punkten Vorsprung an. Dieser Abstand soll auch am Sonntag nach dem Auswärtsspiel in Schweich (Kunstrasen im Sportzentrum, Dietrich-Bonhoeffer-Str.) als Gast des Tabellen-Achten TuS Issel weiter Bestand haben - mindestens. Der Trainer selbst ist zuversichtlich, dass das gelingen kann. "Wir haben nach dem Remis gegen Elversberg gleich gegen Andernach II gewonnen und hoffen, da eine neue Serie angefangen zu haben. Da wollen wir am Sonntag in Issel weiter machen. Wir schauen nicht danach, auf welchem Tabellenplatz der Gegner steht, wir wollen versuchen, Auswärtsspiele so zu gestalten als wären es Heimspiele - zumindest auf dem Feld. Dabei werden wir niemanden unterschätzen, aber wir haben mittlerweile auch etwas Selbstvertrauen, um Spiele erfolgreich zu gestalten", sagte der Trainer am Donnerstag. Verzichten muss er neuerdings auf Spielführerin Lena Ripperger sowie die beiden Langzeitverletzten Patricia Chadekova und Marie Steimer. Die härtesten Verfolger liegen vier Punkte zurück und haben ebenfalls Auswärtsspiele. Der 1. FC Riegelsberg spielt eine stunde zuvor beim SC Siegelbach, Bad Neuenahr reist zum Derby zur SG Andernach 99 II, hier wird erst um 15.30 Uhr angepfiffen.