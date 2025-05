FCS-Frauen wollen Mainz die Feier verderben

Sechs Punkte Rückstand und das um 57 Treffer schlechtere Torverhältnis gegenüber Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05, die Chancen der FCS-Frauen, den Meistertitel in der Regionalliga Südwest dem Sonntag-Gastgeber noch wegzuschnappen, sind nicht mal im Promillebereich. "Wir wollen dort aber gewinnen und ihnen zumindest am Sonntag das Feiern etwas zu vergällen", sagte FCS-Trainer Taifour Diane am Donnerstag, drei Tage vor dem direkten Duell im Bruchweg-Stadion.

Es gibt bessere Ausgangspositionen für Verfolger, die zwei Spieltage vor Rundenende sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter liegen und das direkte Duell noch vor sich haben. Aber auch Trainer Taifour Diane vom 1. FC Saarbrücken ist vor dem direkten Aufeinandertreffen der Spitzenteams der Regionalliga Südwest Realist. Drei Tage vor dem Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 14 Uhr, Bruchweg-Stadion Dr.-Martin-Luther-King-Weg) sagt er: "Wir wissen, dass Mainz Meister ist, wir wollen aber nicht, dass sie nach dem Spiel gegen uns feiern, sondern dass es erst am letzten Spieltag offiziell ist. Aber selbst wenn wir gewinnen, sind sie wegen des wesentlich besseren Torverhältnisses durch. Wir wären aber dann die Einzigen, die sie in der Liga zwei Mal schlagen konnten. Das können wir uns dann immer zugute halten. Zudem würden wir dadurch unseren zweiten Platz bestätigen, den wir seit dem vergangenen Wochenende sicher haben. Das ist auch ein gutes Resultat, aber es wäre besser, wenn wir am Ende drei Punkte Rückstand hätten und nicht neun. Wir haben also was vor am Sonntag". Personell sieht es auch ganz gut aus, Kimberly Ruhstorfer kann nach ihrer Kopfverletzung wohl spielen, Emma Wagner ist im Training, hat aber Rückstand, so dass nur Marie Steimer fehlt, die nach einem Kreuzbandriss in Rehabilitation ist.