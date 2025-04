FCS-Frauen sind im Finale

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben sich am Ostermontag mit einem 3:0 (2:0)-Halbfinalheimsieg über den Ligakonkurrenten 1. FC Riegelsberg für das Endspiel um den WASGAU-Saarlandpokal qualifiziert. Lena Ripperger brachte ihr Team in der 11. Minute früh in führung. Chelsea Agyei konnte diese noch vor der Pause (39.) ausbauen. Sechs Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Agyei auf 3:0. "Wir hätten noch mehr Tore machen müssen. Wir wollten zeigen, dass wir die Niederlage aus dem Vorrundenspiel, wegen der wir in der Liga hinter Mainz zurückfielen, verkraftet haben und sie nun auch im Pokal geschlagen haben. Die Teams kennen sich, da ist die Rivalität groß, aber es war ein faires Spiel, am Ende ist es im Pokal ja egal, wie hoch man gewinnt. Wir mussten allerdings Lena Wild acht Minuten nahc ihrer Einwechslung wegen einer Fußverletzung gleich wieder rausnehmen. Sie wird nun untersucht. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist", sagte Trainer Taifour Diane nach dem Spiel. Der Finalgegner ist die SV Elversberg, die sich beimn SC Falschieid mit 6:0 (3:0 durchsetzen konnte.