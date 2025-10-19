FCS-Frauen bauen Vorsprung aus

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben den Erfolgsfaden wieder aufgenommen. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest setzte sich am Sonntag im Ludwigspark-Stadion vor 300 Zuschauern gegen die Zweite der SG Andernach 99 mit 4:0 (2:0) durch.

Die FCS-Frauen bleiben in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Nach dem Remis in St. Ingbert gegen die SV Elversberg setzte sich das Team von Trainer Taifour Diane am Sonntag im Ludwigspark-Stadion gegen die Reserve des Zweitligisten SG Andernach 99 mit 4:0 (2:0) durch. "Wir wollten nach dem Unentschieden wieder gewinnen, haben von Anfang an gut gespielt und sind auch zu Toren gekommen. Vor dem ersten Treffer haben wir schon Druck gemacht und sie haben dann den Ball selbst reingemacht, aber da waren wir schon dran. Dann haben wir kurz vor der Pause nachgelegt", fasste Trainer Taifour Diane den ersten Durchgang zusammen. Beim ersten Tor half Anette Klyta, dass der Ball über die Linie kam (24.) den zweiten Treffer legte Lara Martin mit dem Pausenpfiff nach. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich das Malstatter Team treffsicher. Nach 83 Minuten erhöhte Kimberley Dos Santos De Graca auf 3:0, ehe Lilli Berwind mit dem Schlusspfiff den Endstand herstellte. Da Bad Neuenahr zu Hause gegen die SV Elversberg mit 1:2 unterlag, hat das Diane-Team nun in der Tabelle vier Punkte Vorsprung.

Am kommenden Sonntag um 15 Uhr ist das FCS-Team bei TuS Issel zu Gast. Die Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz im Schulzentrum Schweich (Dietrich-Bonhoeffer-Str.) ausgetragen.