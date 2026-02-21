FCS erreicht Remis in Uln

Der 1.FC Saarbrücken vergab beim 1:1 (0:0) als Gast des SSV Ulm 1846 die Chance, sich Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen.

Der 1. FC Saarbrücken entführt beim SSV Ulm einen Punkt. Sontheimer brachte die Blau-Schwarzen sehenswert in Führung, doch Mamba schaffte in der Schlussphase noch den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Ohne großes Abtasten ging es gleich rein. Ulm verbuchte den ersten Abschluss, der FCS meldete sich mit zwei Standards an und hatte kurz danach die erste größere Möglichkeit. Ein Fehlpass der Ulmer brachte Pick ins Spiel. Sein Abschluss misslang jedoch und ging deutlich vorbei (6.).

Cheftrainer Argirios Giannikis änderte seine Startelf nach dem Heimsieg gegen Stuttgart II auf drei Positionen. Bichsel ersetzte den gesperrten Bretschneider. Krahn startete für Civeja im Mittelfeld. Und Baumann war anstelle von Brünker von Beginn an dabei, der nach grippalem Infekt nicht rechtzeitig fit wurde.

Danach lieferten beide eine kampfbetonte Partie und das zumeist zwischen den Strafräumen. Ulm hatte dabei die etwas besseren Möglichkeiten. Doch weder Brandt (16.) noch Löder (27.) kamen richtig an die Flanken von Dajaku ran, weshalb final keine Gefahr entstand.

Ansonsten ging es meist nur über ruhende Bälle in den Sechzehner, da beide Defensivreihen sehr aufmerksam agierten. Daher ging es torlos in die Kabinen.

Ohne personelle Änderungen ging es rein in den zweiten Abschnitt. Auch sonst änderte sich wenig. Viel Einsatz, aufmerksame Defensivarbeit und kaum Abschlüsse.

In der 57. Minute brachte die erste echte Chance dann die Führung für den FCS. Rizzuto spielte flach in den Sechzehner zu Sontheimer. Der stand mit dem Rücken zum Tor, legte sich die Kugel mit einer starken Annahme zurecht und traf sehenswert aus der Drehung ins lange Eck.

Plötzlich musste auch Menzel erstmals richtig ran. Bazzoli marschierte mit Dampf in den Strafraum. Noch bedrängt folgte der Schuss aufs lange Eck. Menzel packte zu (62.). Auf der Gegenseite umgehend die nächste Großchance. Pick bediente Elongo-Yombo, dem freistehend die Kugel etwas zu weit wegsprang und deshalb noch ein Ulmer entscheidend stören konnte (63.).

Giannikis wechselte in der 73. Minute erstmals und gleich doppelt. Kamara und Schmidt ersetzten Rabihic und Baumann. Kamara musste jedoch selbst schnell wieder angeschlagen vom Platz. Vasiliadis kam für ihn in die Partie (83.).

Vasiliadis hatte umgehend die Entscheidung auf dem Fuß. Pick verzögerte im Strafraum stark und legte zu Vasiliadis ab. Freistehend und aus kurzer Distanz jagte er den Ball aber drüber (86.). Das rächte sich umgehend. Menzel rutschte eine flache Hereingabe durch die Finger. Mamba bedankte sich und drückte zum Ausgleich ein (86.).

Um die Schlussoffensive der Ulmer einzudämmen kam Sonnenberg für Elongo-Yombo (89.). Und es gelang das Remis über die Zeit zu bringen. Sicherlich leistungsgerecht, aber natürlich dennoch bitter aufgrund der dicken Chance kurz vor dem Ausgleich.

Für den FCS geht es am Sonbtag, 1. März um 19 30 Uhr schon mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter, dann sind die Saarländer zu Gast beim FC Schweinfurt 05. Ulm reist am Tag zuvor zum SSV Jahn Regensburg, wo um 14 Uhr angestoßen wird.