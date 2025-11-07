FCS empfängt Vorletzten Havelse 1.FC Saarbrücken: Mit Heimsieg aus der Krise Verlinkte Inhalte 3. Liga Amine Naïfi

Am 14. Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 empfängt der 1. FC Saarbrücken den Aufsteiger TSV Havelse. Die Partie, zu der rund 12.000 Zuschauer erwartet werden, wird am Samstag um 16.30 Uhr im heimischen Ludwigspark angepfiffen.

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Samstag um 16.30 Uhr den Aufsteiger TSV Havelse im Ludwigspark-Stadion. Die Niedersachsen haben bisher noch kein Spiel gewonnen und stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Sie haben einige gute Spiele gemacht, sind konkurrenzfähig und waren einige Male nah dran. In unserer Situation gibt es keinen Anlass, irgendeinen Gegner zu unterschätzen“, mahnte FCS-Trainer Alois Schwartz. Neben den Langzeitverletzten Amine Naifi, Patrick Sontheimer und Sebastian Vasiliadis muss der FCS auch auf Niko Bretschneider und Maurice Multhaup (beide Nackenprobleme) verzichten. Abdoulaye Kamara fehlt zudem gesperrt.