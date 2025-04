FCS empfängt Tabellenzweiten Dresden 

Durch die Ergebnisse des Karsamstags sind sowohl die SG Dynamo Dresden als auch Gastgeber 1. FC Saarbrücken in der Tabelle einen Platz zurück gefallen. Nur der Sieger kehrt wieder auf den Platz zurück, den er vor dem Spieltag inne hatte. Im Hinspiel trennten sich die SG Dynamo Dresden und der FCS 1:1 – der FCS zeigte dabei auswärts eine starke Leistung. An diese Vorstellung will das Team von Cheftrainer Rüdiger Ziehl anknüpfen, auch wenn

die Personalsituation angespannt ist. Mehrere Spieler waren unter der Woche krank oder verletzt, weshalb sich die genaue Aufstellung erst kurzfristig entscheiden wird. Sicher ist, dass Sebastian Vasiliadis gelbgesperrt fehlt. „Wir wissen um die Qualität von Dresden, sie stehen nicht umsonst ganz oben. Aber wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir auf Augenhöhe spielen können“, sagte Ziehl und fügte hinzu: „Trotz einiger personeller Fragezeichen wollen wir zuhause mutig auftreten und mit der Unterstützung unserer Fans ein starkes Spiel abliefern. Kurz vor dem Saisonende stehen beide Teams oben – das zeigt, dass sie nicht allzu viel falsch gemacht haben. Dresden ist sehr stark besetzt und versucht, vieles spielerisch zu lösen. Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Mittelfeldspieler Tim Civeja appellierte an die eigene Stärke: „Dresden bringt eine Top-Mannschaft mit, aber wir dürfen nicht nervöser sein als sonst. Es ist noch kein Endspiel. Wir kennen unsere Qualitäten und wissen, was wir im Hinspiel geleistet haben. Wenn wir das wieder auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wir müssen konsequenter sein als zuletzt in Wiesbaden.“