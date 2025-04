FCS-Bundesliga-Nachwuchs scheitert im Pokal

Überraschung im IKK-Saarlandpokal für U19-Teams. Das NLZ-Team des 1. FC Saarbrücken scheiterte am Mittwochabend beim zwei Klassen niedriger spielenden A-Junioren-Verbandsligateam des FC Hertha Wiesbach im Halbfinale mit 2:3 (1:3).

Das U19-NLZ-Team des 1. FC Saarbrücken ist im Halbfinale des IKK-Saarlandpokals für A-Junioren-Teams ausgeschieden. Beim zwei Klassen niedriger spielenden FC Hertha Wiesbach verlor das Team von Trainer Salvatore D'Andrea mit 2:3 (1:3). Die Gastgeber führten im ProWin Stadion des Eppelborner Gemeindeteils nach 26 Minuten mit 3:0 durch Treffer von Gradi Ndombele (10. und 26.) sowie Ben Magar (14.), ehe die Malstatter durch Nico Grusza zu ihrem ersten Treffer kamen (38.). Arthur Dos Santos Reis machte die Partie in der 61. Minute mit dem Anschlusstreffer zwar noch mal spannend, aber den hoch favorisierten Gästen gelang der Ausgleich nicht mehr. Gäste-Trainer Salvatore D'Andrea sagte nach dem Spiel: "Eigentlich sind wir gut reingekommen, hatten die größeren Anteile. aber mit den ersten langen Bällen und einer Ecke stand es 3:0. Wir machen den ersten Treffer noch vor der Pause und früh genug das 3:2, aber dann hatten sie alles verteidigt, sie werfen sich in alle Bälle rein, verteidigen auf der Linie. Dann hat man es irgendwie auch nicht verdient ins Finale zu kommen. Wir müssen es uns ankreiden, dass wir die Gegentore zu billig bekommen haben, Wir wollen uns in den ausstehenden NLZ-Liga-Spielen wieder besser präsentieren.

Bereits am Samstag geht es für das FCS-Nachwuchsteam weiter, um 15 Uhr sind die Malstatter dann zu Gast beim TSV Meerbusch. Das Spiel wird auf dem Rasenplatz "Lank" an der Nierster Str. ausgetragen.