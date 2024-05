FCS BUCHT HALBFINAL-TICKET

Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange Zeit offen. Erst in der Schlussphase konnte der FCS für die Entscheidung sorgen. Amine Naifi netzte zum 2:1 (79.) und Julian Günther-Schmidt machte schließlich mit dem 3:1 den Deckel drauf (80.).

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl sagte nach dem Spiel: "Das Wichtigste war, dass wir eine Runde weiter sind. Wir hatten einen sehr ungünstigen Start, Aus einem Ballverlust gehen sie nach drei Minuten in Führung. Wir hatten lange Zeit, darauf zu antworten. Wir haben das gleich korrigiert, Der Ball lief gut, Wir hatten einen Lattentreffer und auch sonst viele Möglichkeiten. Bis auf einen Schuß aus 30 Metern haben wir nichts zugelassen, hatten es unter Kontrolle. Es war klar, dass wir in der zweiten Hälfte mehr Tempo brauchen, um mehr Torchancen herauszuspielen. Wir wollten dann auch die Müdigkeit von Wiesbach nutzen. Wir haben das Spiel angenommen. Das Besprochene wurde umgesetzt, Wir haben aber die Chancen nicht genutzt, so dass ein Elfer herhalten musste. Mit dem 1:3 war es dann erledigt. Man hat gemerkt, dass wir zeitweise ungeduldig waren, da mussten wir auch mal was verteidigen.