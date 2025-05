FCS besiegt starken SC Verl

Beide Teams pressten sich früh im Aufbau. Den gefährlicheren Eindruck machten dabei die Blau-Schwarzen. Schon ganz früh gab es zwei gute Möglichkeiten. Erst legte Zeitz einen Rabihic Freistoß per Kopf quer. Brünker konnte dicht bedrängt nicht gezielt abschließen und setzte den Ball am Kasten vorbei (5.). Kurz später blieb der FCS nach einer Ecke dran. Wieder flankte Rabihic. Brünker traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (8.).

Alois Schwartz nahm in seinem ersten Heimspiel als Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken im Vergleich zum Sieg in Essen nur einen Wechsel in der Startelf vor. Der war zugleich unvermeidbar. Sebastian Vasiliadis stand verletzungsbedingt nicht zur Verfügung und wurde durch Kai Brünker ersetzt.

Kurz darauf klingelte es dann aber. Fahrner spielte Doppelpass mit Brünker, ging stark durch und legte für Krüger ab. Diesmal machte es Krüger frei vor Schulze deutlich besser und setzte die Kugel zum 2:0 ins rechte Eck (34.).

Krüger stand direkt wieder im Mittelpunkt. Rabihic setzte ihn Richtung Strafraum ein. Krüger gab die Kugel zurück zu Rabihic an den zweiten Pfosten. Schulze klärte den Volley (38.). Zwei Minuten später bot sich vor dem FCS-Strafraum Benger nochmal zu viel Platz. Menzel parierte.

Kurz darauf traf Verl dann doch. Rabihic musste verletzt raus, Verl nutzte die Überzahl direkt. Baack setzte sich im Mittelfeld entschlossen durch. Kijewski gab flach nach innen, Steczyk stocherte zum 2:1 ein (44.).

Beinahe wäre die direkte Antwort erfolgt. Zeitz flankte von rechts, der gerade eingewechselte Multhaup wurde noch entscheidend gestört, doch der Abwehrversuch landete bei Krüger. Diesmal zielte er nicht genau genug und setzte seinen Schuss links vorbei (45.).

Ohne weitere personelle Änderungen ging es rein in den zweiten Durchgang. Steczyk probierte sich gleich mal mit einer Fackel aus 25 Metern, drüber (47.).

Dann zeigten sich auch die Blau-Schwarzen vorne. Rizzuto flankte, Sonnenberg köpfte, Köhler blockte. Das Schiedsrichtergespann hatte dabei ein Handspiel gesehen. Das lag nicht vor, den Elfmeter gab es dennoch. Krüger nahm die Einladung an und verwandelte zum 3:1 (51.).

Verl war um den erneuten Anschluss bemüht, der FCS verteidigte zwar konzentriert, schaffte aber kaum Entlastung. Dann aber doch und wie! Sonnenberg mit einem hohen Ballgewinn und der direkten Weiterleitung auf Brünker. Der hatte am Strafraum das Auge für Krüger. Mit seinem dritten Tor an diesem Tag stellte er auf 4:1 (65.).

In absoluter Sicherheit durften sich die Blau-Schwarzen aber nicht wiegen. Lokotsch wurde nicht entschlossen genug gestört. Es folgte die Vorlage für Taz und der verkürzte freistehend zum 4:2 (67.).

Zur Schlussviertelstunde vollzog Schwartz seinen zweiten Wechsel. Günther-Schmidt ersetzte Krüger.

Die Gäste hatten sich noch lange nicht geschlagen gegeben und erarbeiteten sich gewohnt spielstark weitere Chancen. Der eingewechselte Arweiler verzog aus kurzer Distanz (78.), Menzel parierte zudem einen abgefälschten Schuss von Taz stark (79.).

Ab der 82. Minute agierte der FCS zudem in Unterzahl. Rizzuto sah für ein eher leichtes Vergehen im Mittelfeld Gelb-Rot. Dass Verl Überzahl kann, bewiesen sie erneut. Kijewski stand in der Mitte genau richtig und traf zum 4:3 (86.).

Schwartz stärkte mit der Hereinnahme von Wilhelm für Brünker (87.) nochmals die Defensive. Und gemeinsam wurde der Sieg über die Linie gerettet.

Gäste-Trainer Alexander Ende sagte nach dem Spiel: "Der FCS hat sich in dieser wichtigen Situation drei Punkte geholt, dazu kann man gratulieren. Ich war in der Pause so laut wie lange nicht mehr, wir brauchen für unsere Art Fußball Intensität und Überzeugung. Die Automatismen müssen funktionieren. Es war kein Zufall, dass wir zu viele hochkarätige Chancen zugelassen haben. Wir waren zu langsam, zu reaktiv. Unsere Kette war nicht so beweglich wie sie sein muss. Wenn man Saarbrücken diese Zeit gibt, ist die Qualität sehr, sehr hoch. Das haben sie sauber durchgespielt. Trotz unserer vielen Spielanteile haben wir zu viele Chancen zugelassen. Die zweite Halbzeit war dann der Maßstab der letzten Spiele von uns. Da hat man den Fußball gesehen, für den wir stehen. Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz, 8:1 Ecken, 16 oder 17 Torschüsse. Das ist hier nicht selbstverständlich. Beim vierten Gegentreffer nach einem Einwurf sind wir breit aufgefächert, obwohl klar war, dass wir auf die Spielverlagerung reagieren müssen. Wir haben ihnen Lücken gelassen. Das war unverständlich, weil das Themen sind, mit denen wir uns seit Wochen beschäftigen. Ansonsten waren wir in der zweiten Hälfte bärenstark, haben nach vorne gespielt. Wir haben sie ins Laufen gebracht, haben ihr Tor attackiert. Wir haben Druck aufgebaut. wir hatten Energie und die Kompaktheit. Da hätten wir es dann auch noch drehen können. Am Ende spielen wir ein Powerplay. Zuletzt bekamen wir hier den späten Gegentreffer zur 3:4-Niederlage, nun hätte ich es mir mal andersrum gewünscht. Da waren aber auch gute Paraden vom Torhüter dabei. Das war in der zweiten Hälfte der Weg, den wir auch in den letzten beiden Spielen gehen wollen"."

FCS-Trainer Alois Schwartz entgegnete: "Wir hätten das Spiel bis zur Halbzeit entscheiden können. da haben wir zu viel liegen gelassen. Wir haben oft hinter die Kette gespielt und sind da oft durchgekommen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste Kasim Rabihic behandelt werden, er musste dann auch raus, da kassieren wir den Gegentreffer. Da gehen wir vorne drauf, machen das spiel schnell und kassieren den Gegentreffer. Aber nach dem 4:1 haben einige gedacht, wir wären durch, dann kommen sie auf 4:3 heran und wir müssen noch mal zittern, da müssen wir drüber reden. Das 4:3 haben sie gut rausgespielt. Dann bekommen wir noch die Ampelkarte für zwei kleine Aktionen wie Ball wegschlagen und einem kleinen Foul. Wir mussten leiden, aber wir haben die Box gut verteidigt. Wir haben es über die Zeit bekommen. Die Mentalität war da, der Wille war da. Es stimmt mich froh, dass wir uns dagegen stemmen. Ich hab mich mehr über die kleinen Dummheiten unseres Spielers geärgert als über den Schiedsrichter.

Für den 1. FC Saarbrücken geht es bereits am Dienstag weiter. Im Sparkassen-Saarlandpokal ist der Drittligist um 19 Uhr zu Gast beim Regionalligist FC Homburg. Der SC Verl empfängt am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Sportclub-Arena an der Poststr. den TSV 1860 München. Für die Westfalen hat sich durch den Rostocker 3:0-Erfolg in Sandhausen die bislang noch mögliche Qualifikation zum DFB-Pokal erledigt, da der Abstand auf Rang Vier jetzt zu groß ist.