FCS auf der Alm gefordert

Nur kurz ist die Pause und die Freude nach dem 2:1-Erfolg über den FC Energie Cottbus. Bereits am Dienstag um 19 Uhr steht das nächste Auswärtsspiel für den 1. FC Saarbrücken an. Das saarländische Team ist zu Gast bei Arminia Bielefeld. Die Begegnung in der SchücoArena auf der Alm (Melanchthonstr.) wird um 19 Uhr angepfiffen.

In der Drittliga-Saison 2024/25 ist der 1. FC Saarbrücken unter der Woche auswärts bei Arminia

Bielefeld gefordert. Die Partie des 28. Spieltags wird am Dienstag um 19:00 Uhr in der SchücoArena angepfiffen. Nach dem 2:1-Sieg gegen Energie Cottbus war beim FCS Regeneration angesagt. „Es kann sein, dass wir ein paar Wechsel vornehmen werden. Aber alle Akteure, die am Samstag zum Einsatz gekommen sind, haben sich fit gemeldet. Wir werden morgen sehen, wer über die nötige Frische verfügt“, sagte Trainer Rüdiger Ziehl und fügte hinzu: „Wir haben unsere Ziele klar kommuniziert. Insofern ist es kein Unterschied, ob wir jetzt auf einem Aufstiegsplatz stehen. Es kann im Saisonverlauf noch viel passieren, und wir konzentrieren uns auf die nächste Aufgabe. Und die wird schwer genug.“ Die Arminia steht mit 43 Punkten derzeit auf dem vierten Platz und hat zudem in der laufenden DFB-Pokal-Runde für Furore gesorgt. „Es ist ein Aufstiegskandidat. Wir wissen selbst, wie schwer

es ist, die zusätzliche Belastung zu steuern. Dafür machen sie es richtig gut“, lobte Ziehl.

Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis spielte von 2021 bis 2023 bei der Arminia, wird am Dienstag auf der Alm jedoch nur wenige Bekannte treffen: „Die Fluktuation war schon sehr hoch, fast alle Mitspieler von damals sind weg. Aber ich freue mich auf die Rückkehr. Uns erwartet ein tolles Stadion mit leidenschaftlichen Fans. Wir werden von Beginn an dagegenhalten müssen.“