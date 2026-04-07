FCR weiter in Torlaune

Albrecht (in rot) und Neumann sehen zu wie "Man of the Match" Egger den Ball annimmt. – Foto: P. Hirsch

Auf das 10:0 gegen Burgau II folgt ein 6:0 gegen die zweite der SGR!

Es dauerte bis zur 38. Minute, dann aber konnte Stadionsprecher Wiedenbeck gleich zweimal kurz hintereinander die Tormusik des FCR abspielen. Alexander Egger und Gabriel Morar erzielten per Doppelschlag vor der Halbzeit die 2:0 Pausenführung. Wobei der Gast Mitte des erstens Durchgangs knapp die Führung verpasste als Zebra-Stürmer Albrecht am runden Leder vorbeirutschte. In der zweiten Halbzeit folgten dann noch vier weitere Tore. Egger (2x), Morar G. (1x) erhöhten auf 5:0 ehe Ivan Labudiak mit seinem 2. Saisontreffer den 6:0 Endstand herstellte!