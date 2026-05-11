FCR vor kurz vor dem Ziel!

Die in rot gekleideten Rettenbacher waren zu jeder Zeit bestimmend im Auswärtsspiel in Wasserburg! – Foto: P. Hirsch

Nach dem 6:1 Sieg in Wasserburg steht der FC Reflexa Rettenbach vor dem Meistertitel in der A-Klasse West 2. Ein höhrer Sieg wäre bei besserer Chancenverwertung ohne Probleme drin gewesen.

David Schirmer setzte mit einem fulminant verwandelten Elfmeter den Startschuss für den Auswärtssieg beim TSV. Morar G. sorgte mit seinem Doppelpack für eine verdiente und beruhigende 3:0 Halbzeitführung. Der eingewechselte Brenner vollendete nach Spatz Vorlage auf 4:0. Heß, der im zweiten Durchgang frisch in die Partie kam erzielte das 5:0 und machte wenig später das Halbe Dutzend voll. Das unnötige 1:6 geht auf die Kappe von Keeper Bernert, als er 8 Meter vor dem eigenen Kasten den Ball vertändelte und Koranteng den Ehrentreffer für Wasserburg erzielen konnte.

Rettenbach kann sich am kommenden Mittwoch gegen Türk Günzburg II zum Meister krönen. Aus den letzten 3 Partien wird lediglich ein Zähler benötigt!