FCR siegt im Topspiel!

Mit 2:0 siegte der FCR verdient gegen die SG. – Foto: S. Billich

Keine zehn Minuten waren gespielt, da musste FCR Torwart Stefan Bernert im eins gegen eins Duell gegen Daniel Laubmeier in höchster Not retten! Wenige Zeigerumdrehungen später war es dann der 14-Tore Mann Manuel Hafner, der nach toller Drehung und einem Schuss aus 16 Meter Bernert zu einer Glanzparade zwang und dieser zur Ecke klärte. Der Eckstoß brandgefährlich und wieder war der FCR Schlussmann im Mittelpunkt der nach einem Kopfball und dem darauffolgenden Nachschuss die seinen vor dem Rückstand bewahrte. Julien Seiler, der Unparteiische der nicht mit einer gelben Karte zögerte leitet die Partie ruhig und souverän. Nach der stürmischen Anfangsphase kam der FCR deutlich besser ins Spiel. Außenbahnspieler Gabriel Morar wurde immer wieder gesucht, doch die letzte Durchschlagskraft fehlte! Die erste Mini Chance für die Gäste hatte Dominik Brenner, doch sein Heber verfehlte das Gehäuse. In der 35. Minute bediente Schirmer mit einem tollen und langen Pass Morar G. der nur von Keeper Mayer per Foul zu stoppen war und der Schiri zeigte auf den Punkt. Tim Klassen aber jagte den Ball über den Kasten! Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Innenverteidiger Alexander Neumann nach Ecke aber aus spitzem Winkel die Möglichkeit auf den Führungstreffer doch sein Schuss rauschte an Freund und Feind vorbei. In Durchgang zwei waren keine fünf Minuten gespielt und FCR Capitano Klassen schloss nach Vorlage von Brenner ins rechte Eck ohne Probleme ab. Biberacher hatte nach gut einer Stunde mit einem tollen Schuss auf Bernert die Chance auf den Ausgleich, doch sein Schuss aus gut und gern 20 Meter war zu mittig. Wenig später wurde Jonathan Heß bedient scheiterte aber am SG Keeper. Doppelsechser Schirmer und Klassen zeigten sich im Mittelfeld zweikampfstark, räumten ab und rissen das Spiel an sich. Es passierte lange Zeit nichts, bis in die 82. Minute. Nach dem der eingewechselte Dominik Sittenberger Klassen bediente, schob dieser zur Vorentscheidung ein. Elfmeter verschossen - Doppelpack geschnürt - Capitano! Mit Johannes Dirr (zehn Minuten) und Laubmeier (gelb-rot) dezimierten sich die Hausherren in den Schlussminuten. Lukas Spatz hatte noch die Chance auf das 3:0, doch sein Abschluss war zu überhastet.

Ein wichtiger dreier für den FCR, der weiter Spitzenreiter bleibt!