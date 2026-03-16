FCR schlägt den VFL Leipheim knapp!

– Foto: Philipp Hirsch

Dabei tat man sich lange schwer - gegen tiefe stehende Leipheimer, die bei Kontern immer für Unruhe sorgten! Die größten Chancen für den FCR in Durchgang eins hatten Schirmer per Eckball der am Alu landete und Klassen, dessen Schuss im letzten Moment geblockt wurde! Nur einmal kam der VFL gefährlich vor den Kasten vom Heimkeeper Bernert. Der Angreifer verfehlte den Kasten freistehend aus elf Metern aber deutlich!

In Durchgang zwei aber dann zählbares auf der Rettenbacher Anzeigentafel! Der flinke Sahitaj war nur per Foul zu stoppen, dieses geschah im 16er des VFL und der unpartaiische zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der gut aufgelegte Gästekeeper Guerrero roch die Ecke von Schütze Klassen, doch der Ball landete zum 1:0 im Kasten! Der FCR spielte weiter auf das 2:0 und die Möglichkeiten waren da. Nach einem Eckball kullerte der Ball auf der Linie entlang und es gelang nicht das Leder hinter die Torlinie zu befördern. Auch Brenner hatte das zweite Tor auf dem Fuß doch nach langem Bernert Abschlag bekam der eingewechselte Mittelfeld Akteur nicht genügend Druck hinter den Ball. Die zweikampfstarken Leipheimer wittern weiter die Chance durch gefährliche Vorstöße auf den Ausgleich und dieser fiel! Nach einer Ecke klärte Bernert den Ball an den 16er, Hodzic´s Schuss, eigentlich leicht zu klären für FCR Verteidiger Fedorchuck, doch durch einen Blackout lies dieser den Ball unnötig passieren und dieser lag im Netz. Beide Mannschaften jetzt mit offenem Visier die den sieg wollten! Fünf Minuten vor dem Ende gab es erneut Strafstoß für den FCR nachdem Spatz im Strafraum zu Fall gebracht wurde! Wieder trat Kapitän Klassen an, wieder gleiches Eck und erneut war der Keeper des VFL dran, konnte aber wieder den Schuss nicht halten. Wenn weitere Chancen besser genutzt oder ausgespielt worden wären, hätte man gar auf 3:1 erhöhen können bzw. müssen, man scheiterte aber letztendlich am eigenen Unvermögen.