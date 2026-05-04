FCR mit großem Schritt!

Vor einer tollen Kulisse siegt der FCR 2:0 – Foto: P. Hirsch

In diesem so wichtigen Heimspiel vor gut 140 Zuschauern, geht der FCR als Sieger vom Platz. Die Hausherren zeigten wahrlich nicht ihr Können aber die Punkte bleiben beim Spitzenreiter. Die Gäste aus Bühl spielten befreit auf und waren durch ihre Angriffe immer wieder gefährlich. FCR Torwart Bernert musste binnen zwei Minuten sein können aufzeigen und bewahrte seine Mannschaft mit zwei tollen Paraden vor dem Rückstand. Im Gegenzug praktisch markierte der flinke Sahitaj nach Vorlage Klassen das 1:0 (41.). Nur 120 Sekunden später erhöhte Morar G. nach Abpraller auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel hatte Sittenberger nach Kopfballvorlage von Egger die große Chance auf das 3:0 doch sein Schuss ging links am Kasten des VFL vorbei. Schunk, der viel ackerte, scheiterte zweimal am Pfosten und so blieb der Anschlusstreffer der Gäste aus. Rettenbach stellt den alten Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Bubesheim wieder mit acht Punkte her!