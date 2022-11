FCR Derbysieger gegen den SV Hülben

Vor stattlicher Kulisse kam der SV Hülben besser in die Partie und konnte sich mehrere Chancen erarbeiten. Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe Andreas Kern mit einem Zuckerpass, Valon Bunjaku auf die Reise schickte. Valon Bunjaku schob den Ball gekonnt ins Hülbener-Tor. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause. Die 2. Halbzeit war ausgeglichen und es dauerte bis zur 70. Minute bis sich Marco Laasch auf der rechten Seite durchsetzen konnte und mustergültig Mathis Kächele in Szene setzte. Mathis Kächele erzielte den vielumjubelten 2:0 Siegtreffer. Nun gilt es am Samstag gegen den SV Würtingen nachzulegen und die Vorrunde mit einem positiven Ergebnis zu beenden.

Es spielten:

Robby Bröckel, Florian Füllemann, Sebastian König, Luigi Mannolo, Leon Bächle, Pascal Hummel, Marlon Reutlinger (89. Bernd Haas), Valon Bunjaku (55. Marco Laasch), Andreas Kern (84. Simon Ruopp), Carlo Liotti, Mathis Kächele (Marco Farmakoski)