FCR Bramsche und BW Hollage trennen sich torlos

Vor dem Start in Rückserie hat BW Hollage zwar zwölf Punkte Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde, aber zwei Spiele weniger ausgetragen und somit noch alle Chancen im Titelrennen. Aufsteiger FCR Bramsche hat die an ihn gestellten Erwartungen sicher übertroffen und scheint noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung zu sein.

Das Spiel endete nach einer spannenden aber an Höhepunkten armen Partie mit einem gerechten 0:0-Unentschieden. Die Gäste waren zwar überwiegen tonangebend, aber der FCR Bramsche verdiente sich den Punkt durch eine starke kämpferische Leistung.

"Das war für uns heute ein Punktgewinn. Hollage hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, und wir konnten unser Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Umso wichtiger ist es, solche Partien trotzdem nicht zu verlieren. Dass wir nun zum dritten Mal in Folge zu null gespielt haben, stimmt uns positiv,“ sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche) nach dem Spiel.

„Wir haben ein relativ höhepunktarmes Bezirksliga-Spiel gesehen, in dem wir zwar deutliche Feldvorteile hatten, im letzten Drittel aber zu selten zwingend waren. Mit etwas mehr Matchglück können wir das Spiel sicher in unsere Richtung ziehen, unter dem Strich ist das 0:0 aber auch nicht gänzlich unverdient“, sagte Hollages Daniel Lutzer.

So geht es weiter:

FCR Bramsche spielt am 23. November 2025 um 14.00 Uhr beim TUS Berge.

BW Hollage spielt bereits am Mittwoch 12.11.25 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - gegen den TUS Berge.