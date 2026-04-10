FCR Bramsche überzeugt nach der Pause in Riemsloh

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der FCR Bramsche 09 hat in der Bezirksliga einen souveränen 3:0-Auswärtssieg beim TSV Riemsloh eingefahren und damit den sechsten Tabellenplatz gefestigt. Die Gastgeber bleiben trotz der Niederlage weiterhin knapp über dem Strich, verfügen allerdings noch über drei Nachholspiele.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine über weite Strecken ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams zu Chancen kamen. Riemsloh hatte in der Anfangsphase leichte Vorteile, ehe Bramsche zunehmend besser ins Spiel fand. Zur Pause entsprach das torlose Remis dem Spielverlauf.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen jedoch die Gäste klar die Kontrolle und erspielten sich eine Vielzahl an Tormöglichkeiten. In der 59. Minute brachte Sean Windhorn den FCR nach Vorarbeit von Hamza Pepic in Führung. Trotz weiterer ausgelassener Chancen erhöhte Robin Ochs nur sieben Minuten später mit seinem ersten Saisontor auf 2:0. Die Partie war damit frühzeitig entschieden. In der Nachspielzeit setzte Nico Hebeler mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.