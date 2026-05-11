FCR Bramsche setzt sich verdient gegen SC Melle II durch

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Andreas LITZE Richter

Der FCR Bramsche hat in der Bezirksliga einen verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Melle 03 II gefeiert und wahrt damit die Chance auf den vierten Tabellenplatz. Für die Gäste aus Melle bedeutet die vierte Niederlage in Folge hingegen, dass der Klassenerhalt weiterhin nicht gesichert ist.

Die Partie begann intensiv und umkämpft. Bereits früh brachte Justin van den Berg den Gastgeber in Führung. Nach einer Vorarbeit von Sean Windhorn traf van den Berg mit einer wuchtigen Direktabnahme zum 1:0. In der Folge präsentierte sich Bramsche spielerisch stark und kontrollierte weite Teile der Begegnung, ohne sich jedoch zahlreiche klare Torchancen zu erarbeiten.

Kurz vor der Pause kam Melle zu seiner besten Möglichkeit im ersten Durchgang, verpasste den Ausgleich jedoch knapp. Beide Torhüter überzeugten mit starken Paraden. Nach dem Seitenwechsel rettete Melles Schlussmann Pilkenroth gegen Lasse-Bjarne Barz, auf der anderen Seite bewahrte Alexander Quick die Gastgeber mit einer starken Eins-gegen-eins-Aktion gegen Jamie Leuschner vor dem Gegentreffer.