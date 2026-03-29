FCR Bramsche gewinnt torreiches Spiel in Ankum

Der FCR Bramsche hat sich im oberen Tabellenmittelfeld der Bezirksliga gefestigt. Beim abstiegsgefährdeten SV Quitt Ankum setzte sich der Aufsteiger mit 5:2 (2:0) durch und zeigte dabei eine insgesamt souveräne Leistung. Für die Gastgeber hingegen verschärft sich die Situation im engen Kampf um den Klassenerhalt.
Die Gäste reisten personell geschwächt an – unter anderem fehlten Justin van den Berg und Jan Kandelhart verletzungsbedingt. Nach zuletzt nur vier Punkten aus sechs Spielen präsentierte sich Bramsche jedoch deutlich formverbessert.
Von Beginn an übernahm der FCR die Initiative. Der Führungstreffer fiel folgerichtig nach einer Viertelstunde: Elias Wolf traf zur verdienten 1:0-Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Hamza Pepic nach Vorarbeit von Jonas Blaschke auf 2:0. Bis zur Pause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Mannschaften weitere Chancen ungenutzt ließen.
Nach dem Seitenwechsel kam Ankum zunächst besser ins Spiel. Felix Schnurpfeil verkürzte per Kopf auf 1:2 (55.). Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nur kurz: Torjäger Lasse-Bjarne Barz stellte wenig später den alten Abstand wieder her.
Rund 20 Minuten vor dem Ende gelang Pascal Koddenberg erneut der Anschluss für die Gastgeber. Doch Bramsche behielt die Kontrolle. Kip Knigge und erneut Barz mit seinem zweiten Treffer sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.
"Eine deutliche Leistungssteigerung unserer Mannschaft war heute klar zu erkennen. Wir hatten das Spiel über die gesamte Zeit unter Kontrolle. Durch zwei sehr unnötige Gegentore wurde es zwischenzeitlich noch einmal spannend, daran müssen wir weiter arbeiten. Dennoch war der Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient," sagte uns nach dem Spiel Trainer Marc Filip (FCR Bramsche).
In der ersten Halbzeit waren wir nicht wirklich auf dem Platz. Wir haben viele Zweikämpfe verloren und nicht in unser Spiel gefunden. In der Konsequenz sind wir auch verdient mit einem 0:2 Rückstand in die Kabine gegangen. Anfang der zweiten Halbzeit waren wir viel bissiger und von Anfang an drauf und dran das Spiel zu drehen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir uns aufgrund eines individuellen Fehlers direkt wieder einen Gegentreffer gefangen. Anschließend sind wir unermüdlich angerannt und Bramsche kam nur noch über ihr Konterspiel. Dieses hat aber gnadenlos funktioniert und uns somit den Zahn gezogen. Im Endeffekt eine unglückliche aber nicht unverdiente Niederlage. Glückwunsch an Bramsche," lautet das Statement von Kevin Butler (SV Quick Ankum).