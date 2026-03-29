FCR Bramsche gewinnt torreiches Spiel in Ankum SV Quitt Ankum bleibt im Abstiegskampf unter Druck von Michael Eggert · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

SV Quitt Ankum im Angriff gg FCR Bramsche – Foto: Fredy Brinkmann

Der FCR Bramsche hat sich im oberen Tabellenmittelfeld der Bezirksliga gefestigt. Beim abstiegsgefährdeten SV Quitt Ankum setzte sich der Aufsteiger mit 5:2 (2:0) durch und zeigte dabei eine insgesamt souveräne Leistung. Für die Gastgeber hingegen verschärft sich die Situation im engen Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gäste reisten personell geschwächt an – unter anderem fehlten Justin van den Berg und Jan Kandelhart verletzungsbedingt. Nach zuletzt nur vier Punkten aus sechs Spielen präsentierte sich Bramsche jedoch deutlich formverbessert. Von Beginn an übernahm der FCR die Initiative. Der Führungstreffer fiel folgerichtig nach einer Viertelstunde: Elias Wolf traf zur verdienten 1:0-Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Hamza Pepic nach Vorarbeit von Jonas Blaschke auf 2:0. Bis zur Pause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Mannschaften weitere Chancen ungenutzt ließen.

Nach dem Seitenwechsel kam Ankum zunächst besser ins Spiel. Felix Schnurpfeil verkürzte per Kopf auf 1:2 (55.). Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nur kurz: Torjäger Lasse-Bjarne Barz stellte wenig später den alten Abstand wieder her. Rund 20 Minuten vor dem Ende gelang Pascal Koddenberg erneut der Anschluss für die Gastgeber. Doch Bramsche behielt die Kontrolle. Kip Knigge und erneut Barz mit seinem zweiten Treffer sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Traf doppelt für den FCR Bramsche in Ankum – Foto: Fupa