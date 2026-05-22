FCR Bramsche gewinnt spät in Alfhausen Radionov trifft kurz vor Schluss zum 2:1-Erfolg – Aufsteiger verbessert sich auf Rang vierrn von Michael Eggert · Gestern, 23:50 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der FCR Bramsche hat sich mit einem späten 2:1-Erfolg beim SV Alfhausen auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga vorgeschoben. Der Aufsteiger ist damit aktuell das bestplatzierte Team der Liga aus der Gruppe der Neulinge. Für den SV Alfhausen stand der Abstieg bereits seit längerer Zeit fest.

In einer insgesamt ereignisarmen ersten Halbzeit verzeichneten beide Mannschaften nur wenige Torchancen. Kurz vor der Pause gingen die Gäste jedoch in Führung: Nach Vorarbeit von Justin van den Berg traf Kip Knigge zum 1:0 für den FCR Bramsche. Der SV Alfhausen kam nach dem Seitenwechsel engagierter aus der Kabine und wurde rund 15 Minuten vor dem Ende belohnt. Nach einer sehenswerten Vorbereitung durch Henry Altending erzielte Felix Altending den umjubelten Ausgleich für die Gastgeber.

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Gäste kurz vor Spielende erneut zu. Ein langer Ball von Kip Knigge überwand die aufgerückte Defensive des SV Alfhausen, Daniel Radionov setzte sich durch und ließ Torhüter Alexander Quick beim 2:1 keine Abwehrchance.

Erzielt spät den Bramscher Siegtreffer: Daniel Radionov – Foto: Fupa

„Das war kein hochklassiges Fußballspiel. Am Ende gewinnen wir verdient, mit unserer eigenen Leistung können wir aber nicht zufrieden sein“, sagte Bramsches Trainer Marc Filip nach der Partie.