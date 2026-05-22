FCR Bramsche gewinnt spät in Alfhausen

Der FCR Bramsche hat sich mit einem späten 2:1-Erfolg beim SV Alfhausen auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga vorgeschoben. Der Aufsteiger ist damit aktuell das bestplatzierte Team der Liga aus der Gruppe der Neulinge. Für den SV Alfhausen stand der Abstieg bereits seit längerer Zeit fest.
In einer insgesamt ereignisarmen ersten Halbzeit verzeichneten beide Mannschaften nur wenige Torchancen. Kurz vor der Pause gingen die Gäste jedoch in Führung: Nach Vorarbeit von Justin van den Berg traf Kip Knigge zum 1:0 für den FCR Bramsche.
Der SV Alfhausen kam nach dem Seitenwechsel engagierter aus der Kabine und wurde rund 15 Minuten vor dem Ende belohnt. Nach einer sehenswerten Vorbereitung durch Henry Altending erzielte Felix Altending den umjubelten Ausgleich für die Gastgeber.
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Gäste kurz vor Spielende erneut zu. Ein langer Ball von Kip Knigge überwand die aufgerückte Defensive des SV Alfhausen, Daniel Radionov setzte sich durch und ließ Torhüter Alexander Quick beim 2:1 keine Abwehrchance.
„Das war kein hochklassiges Fußballspiel. Am Ende gewinnen wir verdient, mit unserer eigenen Leistung können wir aber nicht zufrieden sein“, sagte Bramsches Trainer Marc Filip nach der Partie.
Alfhausens Coach Tim Schütte zeigte sich trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „In Summe war es ein unterhaltsames Spiel für die Zuschauer mit Chancen auf beiden Seiten. Ich hätte heute gerne mindestens noch ein Unentschieden mitgenommen. Danke an alle, die es mit dem SV Alfhausen halten. Ich denke, dass wir mit unserer Art und Weise erhobenen Hauptes den Gang in die Kreisliga antreten können.“