FCR Bramsche gewinnt deutlich am Rehlberg

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Vor der Pause hatten die Gäste leichte Feldvorteile und ein Chancenplus. Direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte verwandelte Hamza Pepic einen an Lasse-Bjarne Barz verursachten Strafstoß zur 1:0-Führung für die Gäste. Nach einer Stunde Spielzeit baute Lasse-Bjarne Barz mit einem unhaltbaren Kopftreffer die Führung aus. Kurz vor dem Abpfiff machte Justin van den Berg mit dem dritten Tor der Gäste den Deckel auf das Spiel.

"Nach einem nervösen Beginn haben wir immer besser ins Spiel gefunden und zunehmend die Kontrolle übernommen. In der ersten Halbzeit haben wir einige gute Chancen noch ungenutzt gelassen, sind aber ruhig geblieben. Nach der Pause waren wir dann deutlich effizienter vor dem Tor und haben unsere Möglichkeiten konsequent genutzt. Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg, auf dem wir weiter aufbauen wollen," sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche).