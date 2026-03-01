FCR Bramsche gewinnt deutlich am Rehlberg

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Aufsteiger FCR Bramsche auch in der Höhe verdient beim SV Viktoria Gmhütte mit 3:0 Toren
Vor der Pause hatten die Gäste leichte Feldvorteile und ein Chancenplus. Direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte verwandelte Hamza Pepic einen an Lasse-Bjarne Barz verursachten Strafstoß zur 1:0-Führung für die Gäste. Nach einer Stunde Spielzeit baute Lasse-Bjarne Barz mit einem unhaltbaren Kopftreffer die Führung aus. Kurz vor dem Abpfiff machte Justin van den Berg mit dem dritten Tor der Gäste den Deckel auf das Spiel.
"Nach einem nervösen Beginn haben wir immer besser ins Spiel gefunden und zunehmend die Kontrolle übernommen. In der ersten Halbzeit haben wir einige gute Chancen noch ungenutzt gelassen, sind aber ruhig geblieben. Nach der Pause waren wir dann deutlich effizienter vor dem Tor und haben unsere Möglichkeiten konsequent genutzt. Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg, auf dem wir weiter aufbauen wollen," sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche).
"Wir haben heute verdient mit 3:0 verloren. Schon in der ersten Halbzeit gab es von dem Gästen aus Bramsche einige guten Torchancen. Diese wurden in der ersten Halbzeit noch ungenutzt. Kurz vor der Pause hätten wir den Spielverlauf drehen können mit einem schönen Distanzschuss von Silas Schulte. Nach der Pause kamen beide Mannschaften stark aus der Kabine und Bramsche ging nach einem Elfmeter in Führung. Wir haben nicht aufgegeben und kreierten einige Torchancen. Leider haben wir zum Ende noch zwei Gegentore kassiert. Nach diesem Start aus der langen Winterpause werden wir ab nächster Woche wieder alles daran setzen im nächsten Saisonspiel gegen Bad Rothenfelde zu punkten," lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (Viktoria Gmhütte).