FCR Bramsche 09 - Hallen-Stadtmeister 2025

Der Bezirksligist FCR Bramsche sicherte sich bei der Bramscher Hallenstadtmeisterschaft mit einem deutlichen 11:1-Finalsieg gegen den Kreisligisten FC SW Kalkriese den Titel und konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr verteidigen.
Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde hatte sich das Team des Trainerduos Kalle Blaschke/ Marc Filip im Halbfinale mit 4:0 gegen den SV Hesepe Sögeln aus der 1. Kreisklasse durchgesetzt. Das Siegerteam blieb im gesamten Turnier ungeschlagen. Lediglich der Kreisliga-Absteiger SC Achmer brachte das Kunststück fertig,
den souveränen Turniersieger beim 1:1 in der Vorrunde einen Punkt abzuknöpfen. Ausserdem konnte sich der Bramscher Anhang über die Auszeichnung von Elias Wolf als erfolgreichsten Torschützen des Turniers freuen.
Erfolgreichster Torjäger - Elias Wolf - – Foto: Fupa
Den dritten Platz belegte der SV Hesepe Sögeln aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord nach einem 5:3-Erfolg im Neunmeterschießen gegen den Liga-Konkurrenten SVT Bramsche, der sämtliche Spiele in der Vorrunde gewann und erst im engen Halbfinalspiel vom Kreisligisten
FC SW Kalkriese mit 2:1 gestoppt werden konnte.
Die Stadtmeisterschaft in Bramsche ist immer etwas Besonderes. Sie bietet kurz vor Weihnachten ein schönes Zusammenkommen der Bramscher Vereine und sorgt jedes Jahr für eine besondere Atmosphäre. Wir sind als Favorit in das Turnier gestartet und dieser Rolle über weite Strecken gerecht geworden. Unsere Jungs sind das Turnier sehr konzentriert angegangen, haben gute Leistungen gezeigt und sich den Turniersieg verdient. Gleichzeitig haben sich auch die anderen Vereine stark präsentiert und mit großem Einsatz für viele spannende und faire Spiele gesorgt," freute sich Trainer Marc Filip (FCR 09 Bramsche) über die starke Leistung seines Teams und dem guten Turnierverlauf. Als nächster Termin steht für den Stadtemeister die Vorrunde beim Fortuna Cup am 28.12.28 auf dem Programm
Für die ausgezeichnete Organisation der Veranstaltung galt der Dank dem SV Ueffeln der auch die Fotos bereit stellte.