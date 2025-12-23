FCR Bramsche 09 - Hallen-Stadtmeister 2025

Der Bezirksligist FCR Bramsche sicherte sich bei der Bramscher Hallenstadtmeisterschaft mit einem deutlichen 11:1-Finalsieg gegen den Kreisligisten FC SW Kalkriese den Titel und konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr verteidigen.

Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde hatte sich das Team des Trainerduos Kalle Blaschke/ Marc Filip im Halbfinale mit 4:0 gegen den SV Hesepe Sögeln aus der 1. Kreisklasse durchgesetzt. Das Siegerteam blieb im gesamten Turnier ungeschlagen. Lediglich der Kreisliga-Absteiger SC Achmer brachte das Kunststück fertig,

den souveränen Turniersieger beim 1:1 in der Vorrunde einen Punkt abzuknöpfen. Ausserdem konnte sich der Bramscher Anhang über die Auszeichnung von Elias Wolf als erfolgreichsten Torschützen des Turniers freuen.