FCR Bramsche 09 baut die Tabellenführung aus

Im Aufstiegskampf der Kreisliga-Staffel A liegen die Mannschaften in der schiefen Tabelle dicht beieinander. Immer wieder kommt es zu überraschenden Ergebnissen. So überrascht die Heimniederlage des SV Alfhausen gegen TUS Bad Essen am diesem Spieltag. Im Tabellenkeller erkämpfte der SV Grafeld eine 0:0 gegen den FC SW Kalkriese. Der SC Rieste fertigte die Spvg Fürstenau mit 8:1 Toren.