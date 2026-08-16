FCR 09 Bramsche dreht Kellerduell Erster Saisonsieg nach 0:1-Rückstand – Barz trifft kurz vor dem Abpfiff zum 2:1 von Michael Eggert · Gestern, 20:33 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der FCR Bramsche hat im Kellerduell der Bezirksliga die ersten Punkte der Saison eingefahren. Gegen Viktoria Gmhütte setzte sich die Mannschaft nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1 durch und kletterte damit auf den zehnten Tabellenplatz. Viktoria Gmhütte musste dagegen die rote Laterne übernehmen.

Die Partie war von Beginn an von intensiven Zweikämpfen geprägt. Nach einer halben Stunde gingen die Gäste in Führung: Salmann Said Elias traf nach Vorlage von Rezan Mergen Wipperführt zum 1:0.

Salmann Said Elias traf zur Führung für die Gäste – Foto: Fupa

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bramsche den Druck und drängte vehement auf den Ausgleich. Trotz einer Vielzahl guter Möglichkeiten wollte der Treffer zunächst nicht fallen. Nach rund einer Stunde war es dann so weit: Fabian Thiemann köpfte nach Vorarbeit von Maurice Brüggemann zum verdienten 1:1 ein.

Mit dem Ausgleich gab sich der FCR nicht zufrieden. Die Gastgeber investierten weiter viel und wurden für ihren Einsatz kurz vor dem Abpfiff belohnt. Nach einer Unachtsamkeit in der Viktoria-Abwehr schaltete Lasse-Bjarne Barz am schnellsten und erzielte den umjubelten 2:1-Siegtreffer. Damit feierte Bramsche einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt – und verließ zugleich den Tabellenkeller.