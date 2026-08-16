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Ligabericht
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FCR 09 Bramsche dreht Kellerduell
Erster Saisonsieg nach 0:1-Rückstand – Barz trifft kurz vor dem Abpfiff zum 2:1
Der FCR Bramsche hat im Kellerduell der Bezirksliga die ersten Punkte der Saison eingefahren. Gegen Viktoria Gmhütte setzte sich die Mannschaft nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1 durch und kletterte damit auf den zehnten Tabellenplatz. Viktoria Gmhütte musste dagegen die rote Laterne übernehmen.
Die Partie war von Beginn an von intensiven Zweikämpfen geprägt. Nach einer halben Stunde gingen die Gäste in Führung: Salmann Said Elias traf nach Vorlage von Rezan Mergen Wipperführt zum 1:0.
Salmann Said Elias traf zur Führung für die Gäste – Foto: Fupa
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bramsche den Druck und drängte vehement auf den Ausgleich. Trotz einer Vielzahl guter Möglichkeiten wollte der Treffer zunächst nicht fallen. Nach rund einer Stunde war es dann so weit: Fabian Thiemann köpfte nach Vorarbeit von Maurice Brüggemann zum verdienten 1:1 ein.
Mit dem Ausgleich gab sich der FCR nicht zufrieden. Die Gastgeber investierten weiter viel und wurden für ihren Einsatz kurz vor dem Abpfiff belohnt. Nach einer Unachtsamkeit in der Viktoria-Abwehr schaltete Lasse-Bjarne Barz am schnellsten und erzielte den umjubelten 2:1-Siegtreffer.
Damit feierte Bramsche einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt – und verließ zugleich den Tabellenkeller.
"Das war heute ein hartes Stück Arbeit. Nach dem Rückstand in der ersten Halbzeit haben wir eine gute Moral gezeigt und die Partie noch gedreht. Aufgrund der besseren Torchancen geht der Sieg aus meiner Sicht in Ordnung. Wir sind sehr erleichtert, die ersten Punkte der Saison eingefahren zu haben,“ sagte und Trainer Marc Filip (FCR Bramsche).
„Wir haben heute eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und verdient mit 1:0 geführt. Leider konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr an dieses Niveau anknüpfen und mussten uns aufgrund unseres Fitnessrückstands dem Druck von Bramsche beugen. Am Ende verlieren wir leider mit 2:1. Glückwunsch an Bramsche! Wir werden alles daransetzen, gut vorbereitet ins nächste Spiel zu gehen,“ meinte Marcel Ruschmeier (Viktoria Gmhütte).