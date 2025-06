FCP1 - Zurück zum Sieg!

In der Startphase machen die Pfäffiker das Spiel. Durch ein Offsidetor von Wolfer sowie zwei Abschlüssen von Tiapele und M. Ceesay kommt in den ersten zehn Minuten erhebliche Gefahr vor dem Tor der Gastgeber auf. Daraufhin flacht das Spiel jedoch ab, der tiefe Block von Egg wirkt, und die Gastgeber kommen nach einer halben Stunde zu gleich drei gefährlichen Abschlüssen rund um den 16er. Kurz vor der Pause haben die Pfäffiker erneut zwei Torchancen, einerseits durch Cipolla nach Flanke von Adey, andererseits durch M. Ceesay über die rechte Seite. In Minute 45 ist es jedoch der FC Egg, der durch einen platzierten Schuss von der Strafraumkante zum 1:0 Halbzeitstand trifft.

Nach der Pause haben wiederum die Gäste die Mehrheit der Chancen, direkt nach der Pause verpasst Bürge den Ausgleich nur knapp durch zwei Nachschüsse aus dem Rückraum nach Standards. In Minute 56 kontert Egg stark, doch Thomas im Tor der Gäste kann den Abschluss über die Latte lenken und den Ausbau der Führung der Heimmannschaft verhindern. Ab der 60. Minute beginnt Pfäffikon jedoch richtig aufzudrehen. Praktisch im Minutentakt kommt erstens Cipolla gefährlich zum Abschluss, zweitens kann Oberholzers Versuch von der Linie geklärt werden und drittens dribbelt sich Meier auf der linken Angriffsseite durch und scheitert aus aussichtsreicher Position. Den 1:1 Ausgleichstreffer erzielt Sillitto dann jedoch per Kopf nach Ecke von Meier in der 64. Minute. Nur zwei Minuten später dringt Pfäffikon über die rechte Angriffsseite vor, I. Ceesay findet Jucker in der Mitte und dieser vollendet zum 1:2.

Eine Viertelstunde vor Schluss scheitert Jucker am rechten Pfosten, Meier weiss den Abpraller jedoch über die Linie zu drücken. In Minute 82 kann Jucker von einem Aufbaufehler Eggs profitieren und lupft den Ball zum 1:4 Schlussergebnis ins Tor.