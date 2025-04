FCP1 bleibt auf der Siegerstrasse

Auch im vierten Spiel der Rückrunde bleibt das Fanionteam des FC Pfäffikon in der Erfolgsspur: Auswärts feiert man gegen den FC Uster 2 einen verdienten 1:0-Sieg, dank eines Treffers in der Startphase.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und setzten das Heimteam schon früh beim Spielaufbau in der eigenen Hälfte unter Druck. Bereits in der Anfangsphase kam Pfäffikon zur ersten guten Möglichkeit, doch Sillittos Abschluss strich knapp am Pfosten vorbei. In der 8. Minute war es dann so weit: Cipolla lancierte I. Ceesay mit einem perfekten Pass in die Tiefe, dieser behielt den Überblick und bediente Wolfer im Strafraum. Der blieb wie gewohnt eiskalt und netzte zur frühen Führung ein. Auch danach blieben die Gäste am Drücker. Pfäffikon dominierte die erste Halbzeit und kam zu weiteren Chancen, verpasste es aber, den Vorsprung auszubauen. So ging es mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel trat Uster offensiver auf und rückte weiter vor. Doch der FCP liess sich nicht beirren und kam in der 60. Minute zur nächsten grossen Möglichkeit: Cipolla wurde im Strafraum von Lang bedient, doch der Ustermer Schlussmann reagierte glänzend und verhinderte den zweiten Treffer. In der Schlussphase verlor das Spiel etwas an Tempo. Pfäffikon verteidigte konsequent, liess kaum etwas zu, kam jedoch selbst nur noch selten gefährlich vors Tor. So blieb es beim knappen 1:0 – der vierte Sieg im vierten Rückrundenspiel.