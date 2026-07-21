FCP U17 goes international - Eine unvergessliche Reise nach Schweden

Eine Woche voller Erlebnisse, Emotionen und internationalem Spitzenfußball geht zu Ende: Die U17-Juniorinnen des 1. FC Passau sind zurück aus Schweden. Beim Gothia Cup in Göteborg, dem größten internationalen Jugendfußballturnier der Welt, sammelten die Niederbayerinnen nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch unvergessliche Eindrücke.
Möglich gemacht wurde die Reise durch die großzügige Unterstützung von SKF Deutschland. Das Unternehmen übernahm die gesamten Reisekosten, die Übernachtungen, die Trikotsätze, die Verpflegung sowie zahlreiche weitere Ausgaben und machte dieses außergewöhnliche Erlebnis für die Mannschaft erst möglich. Bereits vor rund einem halben Jahr hatten sich die Passauerinnen ihr Ticket für Schweden gesichert. Beim Qualifikationsturnier setzten sie sich unter anderem gegen den 1. FC Schweinfurt und den FC Ergolding durch und qualifizierten sich damit für den Gothia Cup. Allein in der Altersklasse der U17-Juniorinnen gingen in diesem Jahr 61 Mannschaften aus den unterschiedlichsten Nationen an den Start, darunter Teams aus Schweden, Norwegen, England, den USA, Brasilien und vielen weiteren Ländern. Am 11. Juli begann schließlich das Abenteuer. Früh morgens machte sich das Team auf den Weg zum Münchner Flughafen. Dort wartete gleich die erste Überraschung: Ausgerechnet der Pilot des Flugs nach Göteborg stammte aus Grubweg, einem Stadtteil von Passau. Ein kurioser Zufall, der für viele Schmunzler sorgte. Sportlich lief es für die Dreiflüssestädterinnen nahezu perfekt. Zwei Tage nach der Ankunft stand das erste von drei Gruppenspielen auf dem Programm, das der FCP souverän mit 9:1 gewann.
Auch die beiden weiteren Partien entschieden die Passauerinnen mit 1:0 und 3:1 für sich. Mit drei Siegen und dem Gruppensieg zog die Mannschaft verdient in die Finalrunde ein. Dort bewiesen die Niederbayerinnen erneut ihre Nervenstärke. Im Sechzehntelfinale setzten sie sich nach einem spannenden Elfmeterschießen durch und erreichten das Achtelfinale. Erst dort war gegen den späteren Halbfinalisten Endstation. Trotz des Ausscheidens überwog schnell der Stolz auf die gezeigten Leistungen bei einem Turnier auf höchstem internationalen Niveau. Auch abseits des Fußballplatzes hatte die Reise einiges zu bieten. Ein Besuch im Freizeitpark Liseberg, ein Ausflug an den Strand sowie das gemeinsame Verfolgen der Finalspiele sorgten für zahlreiche unvergessliche Momente und machten die Woche zu einem besonderen Erlebnis für das gesamte Team.
Am Sonntag trat die Mannschaft schließlich mit vielen neuen Erfahrungen und Erinnerungen die Heimreise nach Passau an. Für viele Spielerinnen war der Gothia Cup ein besonderer Abschluss ihrer U17-Zeit. Nun steht für einen Großteil des Teams der Wechsel in den Frauenbereich an. Umso wertvoller waren die gemeinsamen Erlebnisse in Schweden, die den Abschluss dieser Jugendmannschaftszeit zu etwas ganz Besonderem machten. Im Anschluss an das Turnier fanden Kapitänin Helena Schneider sowie Trainer Manuel Zöls emotionale Worte und blickten stolz auf eine Woche zurück, die den Spielerinnen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Helena Schneider (U17-Kapitänin): „Der Gothia Cup war für die gesamte Mannschaft ein unvergessliches Erlebnis, das uns sicherlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Jede Spielerin hat in allen Partien ihr Bestes gegeben und alles dafür investiert, möglichst weit zu kommen. Auch wenn unsere Reise letztlich im Achtelfinale endete, können wir auf unsere Leistung unglaublich stolz sein. Vor allem sind wir als Mannschaft in dieser Woche noch enger zusammengewachsen.“
Manuel Zöls (Trainer): „Unsere Mannschaftsleistung war überragend. Leider hat uns im Achtelfinale ein wenig das Glück gefehlt. Trotzdem bin ich unglaublich stolz auf meine Mädels und auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich selbst blicke mit einem weinenden Auge auf diese Reise zurück, da es mein letztes Spiel als Trainer dieser Mannschaft war. Vielen Dank an alle für eine wunderschöne gemeinsame Zeit mit zahlreichen Erfolgen, aber auch mit Niederlagen, aus denen wir viel gelernt haben und die uns geprägt haben.“