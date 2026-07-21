FCP U17 goes international - Eine unvergessliche Reise nach Schweden Gothia Cup 2026: Die U17-Mädels des 1. FC Passau überzeugen auf internationaler Fußballbühne von Leah Hauzenberger · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Die U17-Mädels des 1. FC Passau in den gesponserten SKF-Trikots vor ihrem besonderen Abenteuer beim Gothia Cup 2026. – Foto: Marina Schneider

Eine Woche voller Erlebnisse, Emotionen und internationalem Spitzenfußball geht zu Ende: Die U17-Juniorinnen des 1. FC Passau sind zurück aus Schweden. Beim Gothia Cup in Göteborg, dem größten internationalen Jugendfußballturnier der Welt, sammelten die Niederbayerinnen nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch unvergessliche Eindrücke.

Möglich gemacht wurde die Reise durch die großzügige Unterstützung von SKF Deutschland. Das Unternehmen übernahm die gesamten Reisekosten, die Übernachtungen, die Trikotsätze, die Verpflegung sowie zahlreiche weitere Ausgaben und machte dieses außergewöhnliche Erlebnis für die Mannschaft erst möglich. Bereits vor rund einem halben Jahr hatten sich die Passauerinnen ihr Ticket für Schweden gesichert. Beim Qualifikationsturnier setzten sie sich unter anderem gegen den 1. FC Schweinfurt und den FC Ergolding durch und qualifizierten sich damit für den Gothia Cup. Allein in der Altersklasse der U17-Juniorinnen gingen in diesem Jahr 61 Mannschaften aus den unterschiedlichsten Nationen an den Start, darunter Teams aus Schweden, Norwegen, England, den USA, Brasilien und vielen weiteren Ländern. Am 11. Juli begann schließlich das Abenteuer. Früh morgens machte sich das Team auf den Weg zum Münchner Flughafen. Dort wartete gleich die erste Überraschung: Ausgerechnet der Pilot des Flugs nach Göteborg stammte aus Grubweg, einem Stadtteil von Passau. Ein kurioser Zufall, der für viele Schmunzler sorgte. Sportlich lief es für die Dreiflüssestädterinnen nahezu perfekt. Zwei Tage nach der Ankunft stand das erste von drei Gruppenspielen auf dem Programm, das der FCP souverän mit 9:1 gewann.

Der Gothia Cup schweißte die U17-Mädels des 1. FC Passau noch enger zusammen. – Foto: Marina Schneider

Auch die beiden weiteren Partien entschieden die Passauerinnen mit 1:0 und 3:1 für sich. Mit drei Siegen und dem Gruppensieg zog die Mannschaft verdient in die Finalrunde ein. Dort bewiesen die Niederbayerinnen erneut ihre Nervenstärke. Im Sechzehntelfinale setzten sie sich nach einem spannenden Elfmeterschießen durch und erreichten das Achtelfinale. Erst dort war gegen den späteren Halbfinalisten Endstation. Trotz des Ausscheidens überwog schnell der Stolz auf die gezeigten Leistungen bei einem Turnier auf höchstem internationalen Niveau. Auch abseits des Fußballplatzes hatte die Reise einiges zu bieten. Ein Besuch im Freizeitpark Liseberg, ein Ausflug an den Strand sowie das gemeinsame Verfolgen der Finalspiele sorgten für zahlreiche unvergessliche Momente und machten die Woche zu einem besonderen Erlebnis für das gesamte Team.

Spaß neben dem Fußball: Ein Besuch im Freizeitpark Liseberg gehörte zu den Highlights der Woche in Göteborg. – Foto: Marina Schneider