🗣: FCP "abgezockt" – 1860 mit "perfektem Start" – SpVgg "unglücklich"

Der FC Pipinsried setzt seinen Höhenflug weiter fort. – Foto: Adrian Goldberg

Die volle Bayernliga-Dröhung gab es am vergangenen Freitag! Lediglich ein Spiel wurde am Samstag ausgespielt und das bei einer "Wahnsinnshitze". Die Stimmen der Trainer zum fünften Spieltag der Bayernliga Süd.

Nach der Halbzeit mussten wir erstmal einen Schreckmoment überstehen, in dem unser Torwart im Eins-gegen-eins wirklich gut hält. Danach konnten wir immer wieder offensiv gefährlich werden und haben uns einige richtig gute Tormöglichkeiten herausgespielt. Um die 70. Minute herum haben wir die Riesenchance, um in Führung zu gehen, die nutzen wir leider nicht. Gleichzeitig muss man sagen, dass Schwaig auch immer wieder gefährlich war. Die Jungs haben sehr konsequent und geschlossen verteidigt. Das war auch die Prämisse: dass wir zunächst das Zentrum kompakt halten und unsere Box viel besser verteidigen. Das haben die Jungs wirklich sehr gut umgesetzt und sich den Punkt redlich verdient.«

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring: »Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir in die Partie gekommen sind. Wir gehen dann durch ein Standard-Gegentor, einen abgefälschten Freistoß, in Rückstand. Das haben die Jungs sehr gut weggesteckt und sich mit dem Ausgleich belohnt, durch ein tolles Tor von Manu Omelanowsky nach Flanke von David Lobendank. Dann geht es mit einem Unentschieden in die Pause.

Christoph Rech, Trainer des TSV 1860 II: »In den ersten 15 Minuten war Hankofen besser und hatte Chancen, in Führung zu gehen. Danach kommen wir besser rein, kassieren aber in einer guten Phase das 0:1. Kurz vor der Halbzeit haben wir noch die Riesenchance, den Ausgleich zu machen, verpassen jedoch. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs eine gute Leistung gezeigt, wir haben die Körperlichkeit angenommen und mehr Intensität im Spiel gehabt. Es war ein gutes Fußballspiel, ohne große Chancen auf beiden Seiten. Der Ausgleich kurz vor Schluss war wichtig für die Mannschaft, danach hatten beide Teams noch die Möglichkeit auf den Lucky Punch. Vor allem die zweite Halbzeit war ein Schritt in die richtige Richtung, darauf bauen wir auf.« Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: »Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und waren griffig in den Zweikämpfen. Die Junglöwen haben wir kaum zu einem Torschuss kommen lassen, wir müssen eigentlich schon vor dem 1:0 in Führung gehen – unter anderem mit einem Pfostenschuss und ein, zwei weiteren guten Chancen, bei denen wir einfach das Tor machen müssen. In dieser Phase erzielen wir dann hochverdient den 1:0-Führungstreffer. Kurz vor der Pause haben die Löwen ihre erste Torchance, bei der unser Keeper stark hält. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner dann mehr Ballbesitz, ohne aber wirklich gefährlich zu werden, weil wir leidenschaftlich verteidigt haben; meist war am Sechzehner Schluss. Leider entsteht dann mit fast dem letzten langen Ball die unglückliche Elfmetersituation, weil wir im Sechzehner unglücklich in den Zweikampf gehen. Für uns ist das natürlich bitter, weil wir den Auswärtsdreier gerne mitgenommen hätten. Nichtsdestotrotz können wir auf dieser Leistung weiter aufbauen. Dementsprechend bin ich mit dem Auftritt zufrieden, auch wenn wir das Spiel natürlich gerne gewonnen hätten.«

Roland Burger, Co-Trainer des TSV Kottern: »Das ist für uns erneut eine sehr enttäuschende Niederlage. Wir haben heute wieder vieles von dem vermissen lassen, was den TSV Kottern eigentlich ausmacht und wofür wir als Mannschaft stehen wollen. Uns haben über weite Strecken die nötige Aggressivität, Leidenschaft und Konsequenz gefehlt. Wir waren in vielen Situationen nicht griffig genug und haben es nicht geschafft, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Gerade nach den vergangenen Ergebnissen hatten wir uns für dieses Heimspiel eine klare Reaktion vorgenommen – die haben wir leider nicht gezeigt. Am Ende verlieren wir mit 0:1 und müssen uns eingestehen, dass das heute wieder zu wenig war. Es geht nicht nur um Ergebnisse, sondern auch darum, wie wir auf dem Platz auftreten. Die Werte und Tugenden des TSV Kottern müssen jederzeit erkennbar sein. Wir müssen jetzt gemeinsam daran arbeiten, wieder zu diesen Tugenden zurückzufinden. Jeder Einzelne ist gefordert, Verantwortung zu übernehmen und auf dem Platz wieder das Gesicht zu zeigen, das unsere Mannschaft auszeichnet.« Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: »Wir haben heute den Gegner und die Umstände super angenommen. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir sehr viel mit Verteidigen beschäftigt und konnten uns eigentlich nur mit weiten Bällen Entlastung verschaffen. Nach der Trinkpause haben wir dann mehr Kontrolle ins Spiel bekommen. Ein gut ausgespielter Konter wurde durch einen herrlichen Abschluss zum 1:0 verwertet. Nach der Halbzeit haben wir leidenschaftlich verteidigt und hätten das Spiel durch gute Konter auch eher zumachen können. Kottern hatte allerdings auch noch ein bis zwei gute Chancen zum Ausgleich. Alles in allem war es ein geiler Auswärtssieg. Überragend, wie die Jungs heute alles angenommen haben.«

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Für uns ist das Spiel heute optimal gelaufen, weil wir einen perfekten Start hatten und nach etwa 25 Minuten bereits mit 3:0 in Führung lagen. Ab der 25. Minute gab es auf beiden Seiten gefährliche Situationen, und hätten wir da einen Gegentreffer bekommen, wäre es möglich gewesen, dass das Spiel noch einmal kippt. Eine kleine Vorentscheidung war dann der Treffer zum 4:0 mit dem Halbzeitpfiff. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich zunächst beide Teams, nach der roten Karte für den Torhüter der Gäste etwa 30 Minuten vor Spielende konnten wir aber noch einmal zwei Treffer nachlegen.«

Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen: »Die erste Halbzeit war größtenteils ausgeglichen, mit vielen langen Bällen auf beiden Seiten. Wir haben dann Glück, dass wir kurz vor der Halbzeit durch den Freistoß nicht das 0:1 kriegen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat dann Erlbach den Druck erhöht. Sie gehen folgerichtig 1:0 in Führung und haben danach auch noch gute Möglichkeiten, um auf 2:0 zu stellen. Dann kippt das Momentum auf unsere Seite und wir haben zum Ende zwei hundertprozentige Chancen, wovon mindestens eine ein Tor sein muss. Am Ende des Tages war es ein verdienter Punkt für beide Mannschaften, von daher fahren wir mit einem guten Gefühl nach Hause.«

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining: »Die 0:1-Auswärtsniederlage ist in Summe ein gerechtes Ergebnis. In der ersten Hälfte war Heimstetten spielbestimmend und hatte mehr Ballbesitz, wir konnten nicht immer alles so verteidigen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Der Gegner hatte einige Chancen, um ein Tor zu erzielen, inklusive eines Pfostenschusses, und unser Keeper musste ein-, zweimal stark retten. Nichtsdestotrotz hatten auch wir zwei, drei richtig gute Kontermöglichkeiten, um in Führung zu gehen. Dazu kamen ein paar Abseitssituationen gegen Heimstetten, bei denen wir auch etwas Glück hatten. Die rote Karte gegen uns war dann natürlich alles andere als förderlich für unser Spiel. Nach der Pause kommt Heimstetten mit viel Druck aus der Kabine, wir verteidigen mit Mann und Maus und kassieren nach etwa einer Stunde das 0:1. In der Folge wird der Gegner etwas passiver, dadurch haben wir in Unterzahl noch einmal zwei, drei richtig gute Chancen und werden mutiger, sodass die Partie wieder ausgeglichener verläuft. Mit etwas Glück hätten wir sogar noch den Lucky Punch setzen können, aber in Summe geht das Ergebnis so in Ordnung.«

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »In den ersten 25 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Danach haben wir die Partie zunehmend unter Kontrolle bekommen und sind nach einem seitlichen Freistoß verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir konsequent weitergespielt und das Ergebnis deutlich gestaltet. Besonders freut mich, dass wir erneut richtig guten Impact von der Bank bekommen haben. Am Ende steht ein verdienter Sieg, mit dem wir heute zufrieden sein können.« Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Glückwunsch an Pipinsried zum verdienten Derbysieg, auch wenn das 0:5 aus meiner Sicht am Ende etwas zu deutlich ausgefallen ist. Wir haben heute leider nicht unser Leistungsmaximum erreicht, Pipinsried war abgezockter, griffiger, reifer und vor allem in vielen Situationen handlungsschneller als wir. Die Gegentore fallen aus unserer Sicht zu einfach, gleichzeitig waren wir bei unseren eigenen Chancen nicht effizient genug. Die Niederlage als solche wirft uns nicht um, die Höhe tut allerdings schon weh. Gleichzeitig haben wir heute gesehen, was es bedeutet, gegen eine Mannschaft aus der Spitzengruppe der Bayernliga zu spielen und auf welche Kleinigkeiten es auf diesem Niveau ankommt. Genau daran gilt es zu arbeiten und die richtigen Lehren aus dem heutigen Spiel zu ziehen. Bereits nächste Woche gegen Geretsried wollen wir es besser machen und wieder ein anderes Gesicht zeigen.«