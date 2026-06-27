FCP 1 - "Wolfi" bleibt an Bord Oberländer Zweitliga-Aufsteiger verlängert Trainervertrag von Lorenzo Gandossi · Heute, 13:06 Uhr · 0 Leser

Der FC Pfäffikon freut sich sehr, die Vertragsverlängerung mit Urs «Wolfi» Wolfensberger bekanntzugeben. Der erfolgreiche Cheftrainer der 1. Mannschaft hat einen neuen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Verlängerung unterzeichnet.

Seit seinem Amtsantritt im Februar hat Wolfi der Mannschaft wichtige Impulse verliehen und den Verein sportlich wie menschlich bereichert. Mit seiner grossen Erfahrung, seiner klaren Philosophie und seiner konsequenten Entwicklungsarbeit hat er entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Team in kurzer Zeit hervorragend entwickelt und den Aufstieg in die 2. Liga geschafft hat.



Mit der Vertragsverlängerung setzt der FC Pfäffikon bewusst auf Kontinuität und eine langfristige sportliche Ausrichtung. Wolfi steht für attraktiven Fussball, klare Strukturen und die gezielte Förderung von Spielern. Besonders die Entwicklung junger Talente und deren Integration in den Aktivbereich sind zentrale Bestandteile seiner Arbeit.





Auch das bestehende Trainerteam bleibt dem FC Pfäffikon erhalten. Assistenztrainer Zoran «Zoki» Hrkalovic sowie Betreuer und Masseur Seraphin «Sera» Friederich und auch Goalitrainer Hansjörg Hug werden den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Wolfi weiterführen und die Mannschaft auch in der 2. Liga begleiten. Leider wird Daniel Djukaric in der nächsten Saison eine Pause einlegen und nicht mehr dabei sein, was wir sehr bedauern.



Zusätzlich wird Wolfi künftig eine tragende Rolle im Nachwuchsbereich des FC Pfäffikon übernehmen. Als UEFA-Pro-Lizenz-Trainer und langjähriger SFV-Instruktor bringt er einen enormen Erfahrungsschatz mit. Er wird unsere Nachwuchstrainer aktiv begleiten, deren Weiterentwicklung unterstützen und die Förderung unserer Talente noch stärker vorantreiben. Damit stärkt der FC Pfäffikon die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Aktivbereich und investiert gezielt in die Zukunft des Vereins.





Wolfi zu seiner Vertragsverlängerung:

«Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohl beim FC Pfäffikon gefühlt. Die Mannschaft, das Umfeld und die Menschen im Verein haben mich überzeugt. Gemeinsam haben wir in den letzten Monaten viel erreicht, aber ich bin überzeugt, dass noch viel Potenzial in diesem Verein steckt. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, Spieler und Trainer zu entwickeln und gemeinsam das Abenteuer 2. Liga anzugehen.»



Der FC Pfäffikon freut sich sehr, den erfolgreichen Weg mit Wolfi, Zoki, Sera und dem gesamten Staff fortzusetzen und gemeinsam die nächsten Kapitel der Vereinsgeschichte zu schreiben.



Vorstand FCP



❤️🤍 Mis zweite Dihei❤️🤍