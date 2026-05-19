FCP 1 - Vier Tore, drei Punkte, FCP bleibt Leader 3. Liga, Gruppe 6: Männedorf - Pfäffikon von Lorenzo Gandossi · Heute, 07:48 Uhr · 0 Leser

Um den letzten Sieg des FC Pfäffikon in Männedorf zu finden, muss man ins Jahr 2021 zurück. Entsprechend war klar: Diese Auswärtsaufgabe würde alles andere als einfach werden. Doch der FCP meisterte sie mit einer abgeklärten und starken Leistung.

Die Partie begann zunächst mit einer Abtastphase, in der beide Teams bemüht waren, Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Pfäffikon setzte den ersten Warnschuss mit Meier ab, ehe das Heimteam zunehmend besser in die Partie fand. In der 24. Minute hatte Männedorf die grosse Chance zur Führung, ein Weckruf für den Leader. Und dieser zeigte Wirkung.

In der 33. Minute schlug unser Eis prompt zu: Nach einem perfekten Umschaltmoment spielte Bürge einen langen Ball auf Fazlija. Dieser reagierte stark, chipte den Ball clever weiter in den Strafraum zu Wolfer, der den Ball gekonnt annahm und dabei vom herausstürmenden Torhüter gefoult wurde. Doch der Schiedsrichter liess den Vorteil laufen, eine richtige Entscheidung, denn Silvan Lang war zur Stelle und schob zur wichtigen 0:1-Führung ein.

Kurz vor der Pause beinahe das Déjà-vu: Wieder ein schneller Angriff, diesmal suchte Fazlija selbst den Abschluss, verzog jedoch knapp. Nach dem Seitenwechsel blieb der FCP gefährlich und hatte früh die Chance, die Führung auszubauen. Erst konnte Cipolla eine Kontermöglichkeit nicht nutzen, wenig später scheiterte auch Romeo Meier.