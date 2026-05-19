FCP 1 - Vier Tore, drei Punkte, FCP bleibt Leader

Um den letzten Sieg des FC Pfäffikon in Männedorf zu finden, muss man ins Jahr 2021 zurück. Entsprechend war klar: Diese Auswärtsaufgabe würde alles andere als einfach werden. Doch der FCP meisterte sie mit einer abgeklärten und starken Leistung.
Die Partie begann zunächst mit einer Abtastphase, in der beide Teams bemüht waren, Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Pfäffikon setzte den ersten Warnschuss mit Meier ab, ehe das Heimteam zunehmend besser in die Partie fand. In der 24. Minute hatte Männedorf die grosse Chance zur Führung, ein Weckruf für den Leader. Und dieser zeigte Wirkung.
In der 33. Minute schlug unser Eis prompt zu: Nach einem perfekten Umschaltmoment spielte Bürge einen langen Ball auf Fazlija. Dieser reagierte stark, chipte den Ball clever weiter in den Strafraum zu Wolfer, der den Ball gekonnt annahm und dabei vom herausstürmenden Torhüter gefoult wurde. Doch der Schiedsrichter liess den Vorteil laufen, eine richtige Entscheidung, denn Silvan Lang war zur Stelle und schob zur wichtigen 0:1-Führung ein.
Kurz vor der Pause beinahe das Déjà-vu: Wieder ein schneller Angriff, diesmal suchte Fazlija selbst den Abschluss, verzog jedoch knapp.
Nach dem Seitenwechsel blieb der FCP gefährlich und hatte früh die Chance, die Führung auszubauen. Erst konnte Cipolla eine Kontermöglichkeit nicht nutzen, wenig später scheiterte auch Romeo Meier.
Die spielentscheidende Szene folgte dann wenig später: Angriff über die rechte Seite durch Cipolla, Pass in den Strafraum auf Fazlija, und dieser wurde klar zurückgehalten. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt und stellte den Männedorfer Verteidiger mit Gelb-Rot vom Platz.
Romeo Meier übernahm Verantwortung und verwandelte souverän zum 0:2.
Mit über 30 Minuten in Überzahl liess der FCP nichts mehr anbrennen. Die Kontrolle war komplett auf Pfäffiker Seite, die Chancen häuften sich.
Das 0:3 fiel nach einem präzisen Eckball von Romeo Meier, der am hinteren Pfosten freistehende Züst verwertete souverän.
Den Schlusspunkt setzte erneut Romeo Meier mit einem echten Highlight: Ein Freistoss aus rund 25 Metern, herrlich getreten, unhaltbar im Netz, das 0:4 und die Krönung seiner starken Leistung.
Ein hochverdienter Auswärtssieg auf schwierigem Terrain. Da auch die direkten Verfolger ihre Spiele gewinnen konnten, bleibt die Ausgangslage unverändert: Der FC Pfäffikon bleibt Leader bei noch vier ausstehenden Spielen und weiterhin alles in den eigenen Händen.
Nun steht die Pfingstpause an, ehe es am 31. Mai im Barzloo mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Herrliberg 2 weitergeht.
❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍
⚽
Silvan Lang
Romeo Meier (Pen.)
Cyril Züst
Romeo Meier
🅰️
Siro Wolfer
Romeo Meier
🟨
Thomas Adey
Luca Bürge
🟥
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