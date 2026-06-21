FCP 1 - Ufstieg gschafft!

Fast elf Jahre nach dem letzten Aufstieg ist es geschafft: Der FC Pfäffikon spielt wieder in der 2. Liga!

Die letzte Promotion datierte aus der Saison 2012/13. Nach zwei Spielzeiten in der 2. Liga endete das Kapitel am 21. Juni 2015. Exakt elf Jahre später schreibt unser Eis nun ein neues Kapitel Vereinsgeschichte und kehrt verdient in die 2. Liga zurück.

Bei hochsommerlichen Temperaturen war die Partie zunächst von Nervosität geprägt. Beide Teams tasteten sich ab, wobei Volketswil in der ersten Halbzeit die gefährlicheren Möglichkeiten verzeichnete. Nach einem Missverständnis in der Pfäffiker Hintermannschaft bot sich dem Heimteam eine erste gute Chance. Kurz vor der Pause musste FCP-Keeper Noel Kalt nochmals sein ganzes Können zeigen und lenkte einen gefährlichen Abschluss mit einer starken Parade noch an die Latte.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel war klar: Ein Punkt würde reichen, um den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt zu machen. Doch auf dem Platz wartete mit dem FC Volketswil ein Gegner, der sich im letzten Heimspiel der Saison keineswegs kampflos geschlagen geben wollte.

Pfäffikon fand offensiv zunächst nur schwer ins Spiel. Die Bedeutung der Partie war spürbar und liess die Aktionen nicht immer so leichtfüssig wirken wie in den vergangenen Wochen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Leader jedoch genau jene Qualitäten, die ihn durch die gesamte Rückrunde ausgezeichnet hatten. Mit mehr Mut, mehr Überzeugung und mehr Offensivdrang übernahm der FCP zunehmend die Kontrolle.

Die Erlösung folgte in der 57. Minute.

Leon Fazlija bewies seinen Torriecher und schloss in bester Stürmermanier eiskalt zur vielumjubelten 1:0-Führung ab. Ein Treffer, der sich später als goldwert erweisen sollte.

Pfäffikon suchte danach die Entscheidung und kam zu weiteren Möglichkeiten. Die beste Chance auf das 2:0 vergab Marques, der den Sack beinahe frühzeitig zugemacht hätte.

Volketswil gab sich jedoch nie auf und kämpfte bis zum Schluss um den Ausgleich. Mit jeder Minute stieg die Spannung, mit jeder Minute wurde die Nervosität auf und neben dem Platz grösser.

Dann war es endlich soweit. Der Schiedsrichter pfiff die Partie ab.

Unser FC Pfäffikon ist zurück in der 2. Liga!

Nach einer herausragenden Rückrunde, einer beeindruckenden Serie und einer Mannschaft, die Woche für Woche füreinander gekämpft hat, ist der Aufstieg mehr als verdient.

Ein grosses Dankeschön an alle Spieler, Trainer, Betreuer, Helfer, Sponsoren, Funktionäre und Fans, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.

Heute wird gefeiert.

❤️🤍 FCP - 2. LIGA AUFSTEIGER 2025/26 ❤️🤍