FCP 1 - Torloses Spitzenduell vor Rekordkulisse

Zu Beginn war beiden Teams die Bedeutung der Partie anzumerken. Die erste Phase war geprägt von gegenseitigem Abtasten und viel Arbeit gegen den Ball. Das aggressive Forechecking der Gäste aus Wetzikon konnte das Heimteam jedoch gut kontrollieren, und mit zunehmender Spielzeit fand der FCP besser in die Partie.

Vor einer beeindruckenden Kulisse von rund 700 Zuschauenden (gem. groundhopping.ch) lieferten sich der FC Pfäffikon und der FC Wetzikon am Mittwochabend im Barzloo das erwartete umkämpfte Spitzenspiel im Aufstiegsrennen. *An dieser stelle nochmals vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung im Barzloo!* Tore fielen keine, aber Spannung und Intensität waren dafür über 90 Minuten reichlich vorhanden.

Erste gefährliche Akzente setzten Romeo Meier und Silvan Lang mit zwei Distanzabschlüssen. Nach rund einer halben Stunde lag der Führungstreffer dann in der Luft: Nach einer Balleroberung schaltete Pfäffikon schnell um, Marques setzte sich stark durch und schloss ab, doch der Torjubel blieb im Hals stecken, als der Ball nur am Pfosten landete.

Die Partie blieb intensiv und zweikampfbetont, während Wetzikon offensiv nur selten für Gefahr sorgen konnte.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zunächst eine kurze Phase mit etwas mehr Ballbesitz, doch Pfäffikon übernahm bald wieder das Spieldiktat und drückte auf die Führung. Immer wieder kam das Heimteam gefährlich in den Strafraum, doch entweder fehlte der letzte Pass oder die entscheidende Präzision im Abschluss.

Die grösste Chance des Spiels folgte in der 70. Minute: Nach einem Abschluss von Leon Fazlija aus dem Getümmel schien der Ball bereits auf dem Weg ins Netz, doch ein Wetziker Verteidiger klärte in höchster Not per Kopf vor der Linie und verhinderte den verdienten Führungstreffer.

In der Schlussphase war der FCP klar überlegen. Wetzikon wirkte müde, kam kaum mehr zu Entlastungsangriffen und agierte zunehmend ruppig. Vier Gelbe Karten sowie eine Gelb-Rote Karte kurz vor Schluss unterstrichen die hektische Endphase auf Seiten der Gäste.

Trotz zahlreicher guter Szenen blieb es am Ende beim torlosen 0:0.

Ein Punkt, der im Aufstiegsrennen dennoch wertvoll ist: Der FC Pfäffikon verteidigt die Tabellenführung und bleibt weiterhin Herr des eigenen Schicksals.

Bereits am kommenden Sonntag wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe: Auswärts trifft der FCP auf den formstarken FC Uster II, der mit drei Siegen aus drei Rückrundenspielen, unter anderem gegen die Spitzenteams Wetzikon und Zollikon, eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht hat.

Auch dort freut sich das Team auf zahlreiche Unterstützung ❤️🤍

❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍

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Sean Rossi

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