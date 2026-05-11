FCP 1 - Später Sieg festigt die Leaderposition

Der FC Pfäffikon bleibt an der Tabellenspitze, musste gegen einen hartnäckigen FC Mönchaltorf aber bis in die Schlussphase zittern. Vor heimischem Publikum auf dem Barzloo setzte sich unser Eis am Ende verdient mit 2:0 durch.

Von Beginn weg war die Rollenverteilung klar: Pfäffikon übernahm das Spieldiktat, drückte den Gegner tief in die eigene Hälfte und suchte konsequent den Weg nach vorne. Auch die Matchstatistik unterstrich die Überlegenheit deutlich, doch trotz Chancenplus und viel Ballbesitz fehlte zunächst die Effizienz im Abschluss.

Der FC Mönchaltorf verteidigte leidenschaftlich, warf sich in jeden Ball und konnte sich zudem mehrfach auf seinen stark aufspielenden Torhüter verlassen. So blieb es trotz Einbahnfussball in der ersten Halbzeit beim torlosen Remis.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste mutiger, während sich beim FCP zunehmend Nervosität einschlich. Das Spiel wurde hektischer, umkämpfter und zäher. Dennoch blieb Pfäffikon das aktivere Team und kam in der Schlussphase den entscheidenden Treffern ganz nahe: Erst traf Cipolla nur den Pfosten, wenig später setzte Romeo Meier einen Abschluss an die Latte.

Als sich bereits viele mit einem torlosen Unentschieden abzufinden begannen, folgte in der 87. Minute die Erlösung, gleich im Anschluss des Lattentreffers von Meier: Cipolla wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt: Penalty für den FCP! Oberholzer übernahm Verantwortung, blieb eiskalt und verwandelte souverän zum vielumjubelten 1:0.

In der Nachspielzeit machte Pfäffikon dann endgültig alles klar und setzte mit dem 2:0 den Schlusspunkt durch Marques.

FCP-Trainer Urs Wolfensberger sagte gegenüber ZORegionalsport.ch:

„Es war ein Lernmoment heute. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet ohne Torerfolg, sind aber ruhig geblieben. Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, sie hat an sich geglaubt.“

Ein Arbeitssieg mit Charakter, Geduld und Mentalität und drei enorm wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Der FC Pfäffikon bleibt damit an der Spitze.

❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍

⚽

Oberholzer (Pen.)

Marques

🅰️

Wolfer

🟨

-

🟥

-