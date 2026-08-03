FCP 1 - Sieg im ersten Testspiel von Lorenzo Gandossi · Heute, 15:59 Uhr · 0 Leser

FCP 1 - Sieg im ersten Testspiel Unser Eis gewinnt sein erstes Testspiel der neuen Saison gegen den FC Seefeld 2 mit 3:0. Bei heissen Temperaturen zeigte die Mannschaft einen guten Einstieg in die Vorbereitung und führte bereits zur Pause mit 2:0.



Trainer Urs Wolfensberger nutzte die Partie für zahlreiche Wechsel und Tests. Dabei kamen auch einige neue Spieler zum Einsatz sowie die zwei junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs Maurice Naas und Janick Neukomm.

Jean-Luc Oberholzer traf zweimal per Penalty, Diogo Chitas Da Rocha erzielte den zweiten Treffer.





Mit einer konzentrierten Defensivleistung blieb der FCP ohne Gegentor und zeigte bereits einige gute Ansätze. Der FC Seefeld 2 war in der vergangenen Saison ebenfalls aufgestiegen, verzichtete jedoch auf den Aufstieg in die 2. Liga.



FCP 1 - FC Seefeld 2 3:0 (2:0)





13‘ 1:0 (Penalty) Jean-Luc Oberholzer

25‘ 2:0 Diogo Chitas Da Rocha

83‘ 3:0 (Penalty) Jean-Luc Oberholzer



Das nächste Testspiel findet am Samstag, 8. August 2026, um 17:00 Uhr gegen die U18 Rapperswil-GC statt.



❤️🤍HOPP FCP - MIS ZWEITE DIHEI❤️🤍