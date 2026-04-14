FCP 1 - Sieg gegen den Leader

Nach der Pause kamen die Pfäffiker mit mehr Tempo und Entschlossenheit aus der Kabine. Meier und Bürge verzeichneten die besten Möglichkeiten, verfehlten das Tor jedoch jeweils nur knapp. In der 83. Minute dann die entscheidende Szene: Wolfer wurde im Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter zeigte ohne zu zögern auf den Punkt und stellte den Zolliker Verteidiger mit Rot vom Platz. Routinier Züst übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter zur viel umjubelten 1:0-Führung.

Die Zolliker warfen in Unterzahl nochmals alles nach vorne, wurden jedoch nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff eiskalt ausgekontert. Wolfer schickte Fazlija in die Tiefe, der im Eins-gegen-Eins ruhig blieb und mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. Der einzige Makel für die Pfäffiker war der Platzverweis gegen Wolfer in der 93. Minute.