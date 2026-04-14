FCP 1 - Sieg gegen den Leader

In einem lange umkämpften Spiel setzte sich der FC Pfäffikon am Ende durch und bezwingt den Tabellenführer mit 2:0.
Die ersten zehn Minuten gehörten den Pfäffikern. Mit viel Selbstvertrauen startete das Team in die Partie und kam durch Jucker nach einem starken Zuspiel von Iten früh zu einer Topchance. Danach fanden die Zolliker besser ins Spiel und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Vor allem nach zwei Standardsituationen wurde es vor dem Pfäffiker Tor gefährlich. Dank den gut organisierten Defensiven liessen aus dem Spiel heraus jedoch beide Teams keine weiteren nennenswerten Strafraumaktionen zu.
Nach der Pause kamen die Pfäffiker mit mehr Tempo und Entschlossenheit aus der Kabine. Meier und Bürge verzeichneten die besten Möglichkeiten, verfehlten das Tor jedoch jeweils nur knapp. In der 83. Minute dann die entscheidende Szene: Wolfer wurde im Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter zeigte ohne zu zögern auf den Punkt und stellte den Zolliker Verteidiger mit Rot vom Platz. Routinier Züst übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter zur viel umjubelten 1:0-Führung.
Die Zolliker warfen in Unterzahl nochmals alles nach vorne, wurden jedoch nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff eiskalt ausgekontert. Wolfer schickte Fazlija in die Tiefe, der im Eins-gegen-Eins ruhig blieb und mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. Der einzige Makel für die Pfäffiker war der Platzverweis gegen Wolfer in der 93. Minute.
Der Saisonauftakt ist den Pfäffikern damit mehr als geglückt. Nicht nur wegen des Sieges gegen den Leader, sondern auch, weil Wetzikon und Männedorf ihre Spiele nicht gewinnen konnten. So steht man aktuell auf dem zweiten Platz – nur einen Punkt hinter dem Leader Zollikon, bei einem Spiel weniger. Die Spannung bleibt also hoch!
Am Sonntag wird endlich wieder im Barzloo gespielt: Die erste Mannschaft empfängt um 11:00 Uhr den FC Rüti.
⚽
Cyril Züst
Leon Fazlija
🅰️
Siro Wolfer
🟨
Leon Fazlija
Nicola Jucker
Yann Ngouoko
🟥
Siro Wolfer