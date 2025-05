FCP 1 - Siebter Streich!

So., 11.05.2025, 11:00 Uhr

In der Startviertelstunde gab es kaum Torchancen, doch man merkte, dass beide Mannschaften auf ein gepflegtes Aufbauspiel setzten. In der 17. Minute kam es dann zu einer spielentscheidenden Szene: Lang setzte die Zolliker Innenverteidigung unter Druck, eroberte den Ball und konnte nur noch durch eine Notbremse gestoppt werden. Die logische Folge: Rot für den SC Zollikon. Den darauffolgenden Freistoss verwandelte Meier herrlich und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung. Anschliessend nutzte das Heimteam die Überzahl clever aus und kontrollierte die Partie mit viel Ballbesitz. Kurz vor der Pause ergaben sich noch zwei gute Gelegenheiten durch Lang und Meier, doch beide Male konnte der gegnerische Torhüter parieren.





In der zweiten Halbzeit kam offensiv wieder mehr vom Heimteam – und in der 55. Minute wurden sie belohnt: Meier bediente Züst, dessen abgefälschter Schuss den Weg ins Tor fand. Auch das 3:0 liess nicht lange auf sich warten: M. Ceesay spielte seinen Bruder auf der Seite frei, dieser legte in den Rückraum auf Bürge, der den Ball sehenswert im Winkel versenkte.