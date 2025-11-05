FCP 1 - Pflichtsieg gegen das Schlusslicht

Die erste Mannschaft des FC Pfäffikon erkämpft sich gegen die Reserven des FC Stäfa einen wichtigen Sieg – und bricht zugleich einen Fluch dieser Hinrunde: Zum ersten Mal gewinnt man ein Spiel, obwohl man ein Gegentor kassiert!

Die Pfäffiker starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh gute Chancen. Die beste Gelegenheit der Startphase hatte Meier, der nach einem energischen Ballgewinn im Strafraum frei zum Abschluss kam – der Schuss verfehlte das Ziel jedoch knapp. In der 25. Minute fiel dann die verdiente Führung: Oberholzer schickte Rossi über die Aussenbahn, dessen präzise Hereingabe fand den freistehenden Marques, der souverän zum 1:0 einschob. Auch danach blieb Pfäffikon das spielbestimmende Team, liess aber weitere gute Chancen ungenutzt. Kurz vor der Pause kamen die Gastgeber einmal gefährlich vor das Tor, doch Kalt parierte den Volley stark.

Nach dem Seitenwechsel machten die Pfäffiker da weiter, wo sie aufgehört hatten. Gleich drei gute Möglichkeiten in den ersten Minuten hätten das 2:0 bringen müssen, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Und wie es im Fussball so oft läuft: Wer vorne die Tore nicht macht, kassiert sie hinten. Ein abgefälschter Schuss eines Stäfner Aussenverteidigers aus rund 16 Metern kullerte unhaltbar über die Linie – ein Tor der kuriosen Sorte zum 1:1.

Pfäffikon reagierte jedoch stark und drängte sofort auf die erneute Führung. Diese fiel schliesslich in der 70. Minute nach einem Standard: Adey brachte den Ball gefährlich in den Strafraum, Iten setzte sich per Kopf durch, der Torhüter konnte jedoch nur abprallen lassen – Züst war zur Stelle und staubte zum 2:1 ab!

In der Schlussphase boten sich den Pfäffikern zahlreiche Kontergelegenheiten, um den Sack endgültig zuzumachen. Doch die Chancenverwertung blieb das einzige Manko an diesem Nachmittag. So blieb es beim verdienten 2:1-Erfolg.

Am kommenden Sonntag steht zum Abschluss der Vorrunde noch ein echtes Highlight an: Das Spitzenspiel im Barzloo gegen den FC Volketswil!

Wir würden uns über grosse Unterstützung freuen.❤🤍

⚽

Timôn Marques

Cyril Züst

🅰

Sean Rossi

🟨

-

🟥

-