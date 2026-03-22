 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

FCP 1 - Niederlage im letzten Testspiel

von Lorenzo Gandossi · Heute, 10:54 Uhr · 0 Leser

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Testspiele
SC Siebnen
FC Pfäffikon
Gestern, 14:00 Uhr
SC Siebnen
SC SiebnenSC Siebnen
FC Pfäffikon ZH
FC Pfäffikon ZHFC Pfäffikon
3
2
Abpfiff

SC Siebnen 1 - FCP 1 3:2

29' 0:1 Leon Fazlija (Oektem)
38' 0:2 Cristian Cipolla
62' 1:2
68‘ 2:2
74‘ 3:2
90‘ Verschossener Penalty FCP1

In der ersten Halbzeit hatte der SC Siebnen (Wintermeister der 3. Liga Gruppe 1) mehr Ballbesitz, blieb jedoch ohne klare Torchancen. Die 1. Mannschaft verteidigte kompakt und zeigte sich vor dem Tor eiskalt.

Nach der Pause startete Pfäffikon stark in die zweite Hälfte, verlor jedoch Mitte der Halbzeit die Konzentration und kassierte innerhalb von 12 Minuten drei Gegentreffer.

Nächste Woche startet die Rückrunde mit dem Derby gegen den FC Wetzikon. Wir freuen uns auf euren Support!

❤️🤍HOPP FCP❤️🤍