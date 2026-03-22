FCP 1 - Niederlage im letzten Testspiel

In der ersten Halbzeit hatte der SC Siebnen (Wintermeister der 3. Liga Gruppe 1) mehr Ballbesitz, blieb jedoch ohne klare Torchancen. Die 1. Mannschaft verteidigte kompakt und zeigte sich vor dem Tor eiskalt.

Nach der Pause startete Pfäffikon stark in die zweite Hälfte, verlor jedoch Mitte der Halbzeit die Konzentration und kassierte innerhalb von 12 Minuten drei Gegentreffer.