FCP 1 - Mau(e)r geknackt

Unser Eis hat die nächste Hürde im Aufstiegsrennen souverän gemeistert und setzt sich auswärts beim FC Maur mit 4:0 durch. Das deutliche Resultat täuscht jedoch etwas über den Spielverlauf hinweg, denn die Gastgeber machten dem Leader lange Zeit das Leben schwer.

Wie erwartet setzte Maur auf eine kompakte Defensive und versuchte, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Dieser Plan ging in der ersten Halbzeit weitgehend auf. Der FCP hatte Mühe, die engen Räume zu bespielen und sich klare Torchancen zu erarbeiten. Abschlüsse von Ceesay und Lang fanden ihr Ziel nicht, während Maur defensiv sehr diszipliniert agierte und kaum etwas zuliess. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch der perfekte Start für den Leader. Noch keine Minute war gespielt, als Silvan Lang die Maurmer Defensive erstmals überwinden konnte und zur 1:0-Führung traf.

Der Treffer wirkte wie ein Dosenöffner. Zehn Minuten später doppelte erneut Silvan Lang nach. Nach schöner Vorarbeit von Fazlija erhöhte er auf 2:0 und brachte den FCP endgültig auf die Siegerstrasse.

Mit dem Rückstand musste Maur seine defensive Grundordnung etwas öffnen. Die bis dahin stabile Mauer war durchbrochen und es entstanden jene Räume, die Pfäffikon in der ersten Halbzeit noch vergeblich gesucht hatte. Gleichzeitig blieb das Heimteam offensiv weitgehend harmlos. Wie bereits über weite Strecken der Rückrunde liess die Pfäffiker Defensive kaum etwas zu.

Nach knapp einer Stunde folgte das Highlight des Nachmittags: Nach einem Angriff im Strafraum reagierte Sean Rossi blitzschnell und traf spektakulär per Fallrückzieher zum 3:0.

Pfäffikon kontrollierte die Partie nun vollständig und liess Ball und Gegner laufen. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nicolas Jucker, der zum 4:0-Endstand einschob und damit den verdienten Auswärtssieg perfekt machte.

Es war einmal mehr ein typisches Pfäffiker Spiel in dieser Rückrunde: geduldig, souverän und effizient. Maur verteidigte lange stark, am Ende setzte sich die Qualität des Leaders jedoch klar durch.

Mit diesem Erfolg bleibt der FC Pfäffikon an der Tabellenspitze und macht einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Aufstieg.

Nun stehen noch zwei Spiele aus.

Die nächste Aufgabe wartet bereits am kommenden Sonntag, wenn der FCP den bereits feststehenden Absteiger FC Stäfa 2 im Barzloo empfängt. Und bereits am Samstag kommt es zudem zum direkten Duell der beiden ersten Verfolger: FC Wetzikon gegen FC Zollikon.

Sonntag, 11:00 Uhr, Barzloo – kommt alle und unterstützt unser Eis!

Noch zwei Spiele. Noch 180 Minuten. ❤️🤍

❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍

⚽️

Silvan Lang 2x

Sean Rossi

Nicola Jucker

🅰️

Leon Fazlija

Ismaila Ceesay

Luca Bürge

🟨

Ismaila Ceesay

🟥

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